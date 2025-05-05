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Трамп раскрыл, почему может не добиться урегулирования в Украине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Scott Olson / Getty Images

Американский лидер Дональд Трамп в интервью NBC News назвал причины, по которым не может добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной, передает NUR.KZ.

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"Я действительно считаю, что мы ближе к этому (перемирию - прим. ред.) с одной из сторон и, возможно, не так близки с другой. Я бы не хотел говорить, с кем именно мы ближе", — сказал он.

Причиной, по которой перемирие еще не заключено, Трамп назвал "колоссальную ненависть" между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Может быть, это невозможно сделать. Есть колоссальная ненависть, просто чтобы вы понимали. Мы говорим о колоссальной ненависти между этими двумя мужчинами и между, знаете, некоторыми солдатами, честно говоря. Между генералами. Они упорно сражались три года", - заявил Трамп.

Он не стал называть красные линии в переговорах и прямо не ответил на вопрос, когда Америка полностью прекратит попытки достичь перемирия между странами.

"Настанет момент, когда я скажу: "Окей, продолжайте, продолжайте быть глупыми", — заключил Трамп.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты не будут посредниками в российско-украинских мирных переговорах, если не получат положительный ответ от стран.

Позже Русская служба BBC писала, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

"Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — это вопрос нескольких дней — возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты", — заявил госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами.

При этом сам Трамп отказался назвать дедлайн по переговорам.

"Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро", – сказал президент США.

А в СМИ появилась информация, что США передали Киеву и его европейским союзникам свои предложения по окончанию российско-украинской войны. Если верить СМИ, план Вашингтона в числе прочего предполагает официальное признание российского контроля над украинским полуостровом Крым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241933-tramp-raskryl-pochemu-mozhet-ne-dobitsya-uregulirovaniya-v-ukraine/