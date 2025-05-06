Кандидат в президенты Польши вытер ноги о флаг ЕС (видео)

Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Европейского союза - видео с его поступком появилось в Сети, передает NUR.KZ.

Видео, запечатлевшее, как Гжегож Браун снимает флаг ЕС с флагштока, а потом бросает на пол, чтобы демонстративно, перед обступившими его журналистами, вытереть о флаг ноги, появилось в аккаунте соцсети Х политика.

Добавим также, что другое видео в его аккаунте демонстрирует сожжение Гжегожем Брауном флага ЕС.

"РИА Новости" по случаю инцидента сообщают, что по словам Брауна, флаг Европейского союза не подлежит юридической защите в Польше.

"Нет чего-то такого, нет такого государства, слава Богу, нет еще такого государства. Так что мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять знаков враждебных нам организаций, которые, слава Богу, не имеют государственного статуса, не пользуются никакой правовой защитой на территории Польской республики. Здесь Польша, а не Брюссель", - приводит издание перевод слов политика.

Браун - депутат Европейского парламента. Во вторник его лишили депутатского иммунитета по просьбе польских правоохранительных органов, которые намерены предъявить ему обвинения в совершении ряда преступлений.

Как отмечается в статье, Браун известен своими хулиганскими выходками. Например, он в здании сейма Польши затушил огнетушителем ханукальные свечи, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт.

"Браун является одним из 13 кандидатов в президенты Польши. По данным многочисленных соцопросов, на выборах, первый тур которых пройдет 18 мая, он не имеет шансов выйти во второй тур", - пишут авторы статьи.

Напомним, первый тур выборов президента Польши должен состояться 18 мая. Русская служба Би-би-си писала, что уже сегодня социологи уверенно называют двух фаворитов, которые поборются за президентский пост во втором туре выборов в начале июня. Подробнее читайте в этом материале.

Также напомним о резонансном случае, связанном с флагом Казахстана. В конце марта в Сети появился снимок с девушками в никабах, держащих измененный флаг Казахстана с арабскими надписями. В полиции пояснили, что было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами. Установлены все четверо подозреваемых, изображенных на снимке.

Позже трех жительниц Атырау наказали за скандальное фото. Одна была арестована на 15 суток. Другую оштрафовали на 78 640 тенге, а на законного представителя третьей несовершеннолетней наложили штраф в размере 39 320 тенге.

В дальнейшем в Атырау суд наказал и четвертую девушку, которая "засветилась" на скандальном фото с искаженным флагом Казахстана. Правда, выплачивать штраф придется ее родителю, потому что она несовершеннолетняя.

О скандальном случае высказался депутат мажилиса Ермурат Бапи, который считает, что за всем этим стоит организованная группа. Депутат потребовал наказать не только девушек, но и организаторов инцидента.