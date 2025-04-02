Депутат потребовал наказать больше людей за фото флага Казахстана с арабскими надписями

На заседании мажилиса депутат Ермурат Бапи высказался о скандальном фото девушек в закрытой одежде с флагом Казахстана, на который были нанесены арабские надписи, передает корреспондент NUR.KZ.

"Опять происходит надругательство над одним из главных символов нашего государства - государственным флагом. Инцидент в Атырау вызвал большой резонанс в обществе и сильное возмущение граждан.

В соцсетях широко распространилась фотография, на которой четыре женщины в черной религиозной одежде, полностью закрывающей их лица и тела, запечатлели себя с флагом Республики Казахстан во время спортивных соревнований на катке. На флаг в их руках нанесена арабская надпись и силуэт арабского меча", - напомнил депутат Бапи.

Она добавил, что надписи на флаге были сделаны не вручную, а на специальном принтере.

"Значит, это не просто бытовое хулиганство или дурное и недостойное поведение. Это - открытое противостояние нашему обществу, нашей государственности, нашим национальным традициям и идентичности. (…)

Стоит отметить, что эти четыре девушки, пытающиеся пропагандировать чуждое нашему обществу действие, используя флаг страны, могут быть жертвами какой-то провокационной группы. Возможно, за этим грубым нарушением закона, совершенного ими по молодости, либо из-за материальной заинтересованности, либо из-за их религиозной неграмотности, кроются действия экстремистских сил.

Я считаю, что наряду с четырьмя девушками, к которым были применены меры административного наказания, должны быть привлечены к ответственности и организаторы таких преступных действий", - заявил Бапи.

Также его возмутило, что флаг Казахстана с аналогичными надписями можно купить на маркетплейсах за 5 тысяч тенге. Он заявил, что такие торговые точки и сайты нужно привлечь к уголовной ответственности.

Депутат считает, что за всем этим стоит организованная группа.

"Провокационный характер данного события и символика, нанесенная профессионально на государственный флаг, указывают на то, что все это было спланировано заранее и специально организовано какой-то группой.

Кто может быть заказчиком? Какова цель организаторов? На эти вопросы четко должны ответить правоохранительные органы! Чтобы избежать повторения такой провокации, необходимо провести тщательное расследование", - считает депутат.

Напомним, ранее в Сети появился снимок с девушками в никабах, держащих измененный флаг Казахстана с арабскими надписями. В полиции пояснили, что было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами. Установлены все четверо подозреваемых, изображенных на снимке.

Позже трех жительниц Атырау наказали за скандальное фото. Одна была арестована на 15 суток. Другую оштрафовали на 78 640 тенге, а на законного представителя третьей несовершеннолетней наложили штраф в размере 39 320 тенге.

Вчера в Атырау суд наказал и четвертую девушку, которая "засветилась" на скандальном фото с искаженным флагом Казахстана. Правда, выплачивать штраф придется ее родителю, потому что она несовершеннолетняя.