Арабская надпись на казахстанском флаге: трех жительниц Атырау наказали за скандальное фото

В Атырау осудили местных жительниц, которые сделали фото с измененным флагом Казахстана с арабскими надписями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов области.

По данным пресс-службы судов Атырауской области, дело в отношении Н., А. и Х. рассмотрены по статье "Мелкое хулиганство.

"Судом установлено, что 23 марта 2025 года гражданки Н., А. и несовершеннолетняя Х. в здании ледового дворца города Атырау, сфотографировались на фоне флага Республики Казахстан с изображением арабской надписи, и распространили фото через соцсети, совершив мелкое хулиганство.

Вина правонарушителей в совершении административного правонарушения полностью подтверждается протоколом об административном правонарушении, фотографией, рапортом и другими материалами дела", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале судов региона.

Отмечается, что обвиняемым грозила административная ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

"Н. с учетом отягчающих обстоятельств (вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение, совершение административного правонарушения группой лиц) наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

А. наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. На законного представителя несовершеннолетней Х. наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге", - сообщили в суде.

Напомним, несколько дней назад в Сети появился снимок с девушками в никабах, держащих измененный флаг Казахстана с арабскими надписями. На тот момент только предполагалось, что он был сделан в спорткомплексе в Атырау. Позже в ДП региона сообщили, что возбуждено уголовное дело.

В ноябре прошлого года в Сети было опубликовано видео, автор которого был возмущен найденными среди мусора госсимволами Казахстана. По данному факту возбуждено дело.

В конце августа 2023 года активистка из Талдыкоргана сняла на видео герб Казахстана, лежащий на земле около здания облсуда. Позже в полиции региона сообщили, что стражи порядка изучили видео с макетом герба, лежащего на земле у здания областного суда в Талдыкоргане, и наказали виновных.