Уголовное дело возбудили из-за скандальной фотографии с казахстанским флагом

В Сети появился снимок с девушками в никабах, держащих измененный флаг Казахстана с арабскими надписями. Предположительно, он был сделан в спорткомплексе в Атырау. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Фотографию опубликовали в TikTok. На ней изображены люди с закрытыми лицами, держащие измененный флаг Казахстана.

Как рассказали в ДП Атырауской области, по факту распространенной в социальных сетях фотографии возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами. Проводится досудебное расследование.

"Установлены и доставлены в полицию все четверо подозреваемых, изображенных на снимке. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - поделились в пресс-службе ведомства.

Добавим, что согласно ст.372 УК РК надругательство над государственными символами Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до девятисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.