Наказана еще одна девушка со скандального фото с флагом Казахстана

В Атырау суд наказал четвертую девушку, которая "засветилась" на скандальном фото с искаженным флагом Казахстана. Правда, выплачивать штраф придется ее родителю, потому что она несовершеннолетняя, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Атырауской области, в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении правонарушительницы по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Судом установлено, что 23 марта 2025 года несовершеннолетняя вместе с тремя другими правонарушителями в здании ледового дворца в Атырау сфотографировалась на фоне флага Республики Казахстан с изображением арабской надписи, после чего они распространили фото через соцсети, совершив мелкое хулиганство.

"Вина правонарушителя в совершении административного правонарушения полностью подтверждается протоколом об административном правонарушении, фотографией, рапортом и другими материалами дела", - отметили в суде.

Санкцией ч.1 ст.434 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток.

Постановлением суда на законного представителя несовершеннолетней наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Сети появился снимок с девушками в никабах, держащих измененный флаг Казахстана с арабскими надписями. В полиции пояснили, что было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами. Установлены все четверо подозреваемых, изображенных на снимке.

Позже трех жительниц Атырау наказали за скандальное фото. Одна была арестована на 15 суток. Другую оштрафовали на 78 640 тенге, а на законного представителя третьей несовершеннолетней наложили штраф в размере 39 320 тенге