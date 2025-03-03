Правый и еще правее. Кто станет новым президентом Польши и при чем тут Трамп и Украина?

Первый тур выборов президента Польши должен состояться 18 мая. По состоянию на сегодня мы не знаем даже полного списка кандидатов, которые будут принимать в них участие.

Несмотря на это, уже сегодня социологи уверенно называют двух фаворитов, которые поборются за президентский пост во втором туре выборов в начале июня. Более того, эти фавориты уже сейчас открыто сражаются за то, кому отойдут голоса вероятного третьего призера первого тура.

Специфика польской ситуации состоит в том, что этот третий кандидат, от избирателей которого во многом зависит итоговый результат выборов, — это ультраправый политик, который как-то заявил, что его партия выступает против «евреев, гомосексуалистов, абортов, налогов и Евросоюза».

Поэтому уже на старте польская кампания взяла резкий крен вправо, а важными факторами для определения победителя неожиданно становятся украинский вопрос и возможный приезд Дональда Трампа в Польшу.

«Очередные самые важные выборы»

Многие аналитики называют президентскую гонку сиквелом парламентской кампании 2023 года. Те выборы закончили восьмилетнюю эпоху правления право-популистской партии «Право и справедливость», при которой в Польше произошел откат в сфере демократических стандартов, было принято самое жесткое в Европе законодательство по поводу абортов, а отношения Варшавы с Брюсселем вконец испортились.

После тех выборов к власти пришла широкая коалиция левых, либеральных и консервативных сил, которая выдвинула в премьеры Дональда Туска.

Интрига нынешних выборов проста. Если на них победит выдвиженец партии Туска «Гражданская платформа» — в руках нынешней властной команды окажется контроль над всей политической системой страны. Если выиграет кандидат от ушедшего в оппозицию «Права и справедливости», противостояние между президентским дворцом и кабинетом министров вполне может закончиться масштабным политическим кризисом, досрочными парламентскими выборами и, не исключено, возвращением этой политической силы к власти.

Поэтому обе большие партии рассматривают нынешнюю кампанию как схватку не на жизнь, а на смерть, а комментаторы называют эти выборы «очередными самыми важными в истории Польши».

Фавориты известны

Окончательный список участников президентской кампании еще не определен: чтобы попасть в бюллетень, кандидат должен до 4 апреля собрать сто тысяч подписей избирателей. Тем не менее, круг политиков, которые начали процесс сбора подписей и запустили свои избирательные кампании, в целом известен.

Более того, польские социологи уже сегодня единодушны во мнении о том, что во второй тур выборов выйдут выдвиженцы «Гражданской платформы» и «Права и справедливости».

Партия Дональда Туска выдвинула в президенты мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Он принимал участие в прошлых президентских выборах: во втором туре кампании, проходившей летом 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, его на два процентных пункта обошел действующий президент Анджей Дуда.

Тшасковский имеет три высших образования, был стипендиатом в Оксфорде и Париже. В политике он больше полутора десятков лет: избирался депутатом Европарламента и польского Сейма, был министром цифрового развития Польши и госсекретарем польского МИД. За последние семь лет дважды избирался мэром Варшавы — оба раза в первом туре, — и на этом посту прослыл политиком скорее левых политических взглядов: например, принимал участие в варшавских маршах ЛГБТ.

Проблемой Тшасковского является его имидж завсегдатая элитарных политических салонов, далекого от проблем и чаяний среднестатистического поляка, говорят наблюдатели. Судя по всему, он пытается исправить эту ситуацию своим предвыборным туром, в рамках которого он планирует побывать в 140 поветовых (районных) центрах Польши.

Едва ли не главная беда Тшасковского — падение популярности правительства Туска, фиксируемое социологами. За более, чем год работы оно не может похвастаться значимыми результатами ни в одной из сфер своей деятельности. Особенно по реноме этого правительства бьет отсутствие результатов по так называемым мировоззренческим вопросам — прежде всего, либерализации законодательства об абортах. В коалиции оправдываются: мол, принимать эти законы нет смысла, потому что президент Анджей Дуда все равно наложит на них вето. Но такая аргументация убеждает не всех избирателей, проголосовавших за нынешнюю власть в 2023 году, и сейчас о разочаровании в Туске и его команде говорят все больше представителей их «электорального ядра»: молодых женщин и среднего класса больших городов.

Рафал Тшасковский оказывается в ситуации, похожей на ту, с которой столкнулась экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Так же, как она на протяжении своей кампании пыталась имиждево «отклеиться» от не особо популярного Джо Байдена, Тшасковский пытается, с одной стороны, не терять связи с родным политическим лагерем, с другой — дистанцироваться от правительства Туска.

Эффект новизны

Партия «Право и справедливость» поддерживает на этих выборах формально независимого кандидата Кароля Навроцкого, который сейчас возглавляет Институт национальной памяти.

В противоположность Тшасковскому, Навроцкий вырос во вполне «пролетарском» районе Гданьска. С детства серьезно занимался футболом и боксом, а во время учебы на историческом факультете университета в своем родном городе даже подрабатывал охранником в фешенебельном отеле. Оппоненты время от времени упрекают Навроцкого связями в околокриминальных кругах, которыми он обзавелся на этом этапе биографии.

До выдвижения в президенты Навроцкий не занимался публичной политикой и до сих пор довольно неуютно чувствует себя в качестве оратора на предвыборных митингах.

Выдвижение неизвестного широким массам Навроцкого вызывает у польских аналитиков параллели с событиями 2015 года. Тогда «Право и справедливость» тоже поставила в президентской гонке на нераскрученного молодого юриста родом из Кракова Анджея Дуду, и он, во многом благодаря эффекту новизны и усталости поляков от «старых политиков», одержал триумфальную победу в кампании.

Кроме того, в «Праве и справедливости» осознают, что восемь лет их власти не вызывают у миллионов поляков радужных воспоминаний, поэтому кандидата на роль «Дуды 2.0» искали вне своей партии. Это обстоятельство дает Навроцкому возможность, по крайней мере, формально позиционироваться в качестве не партийного, объединяющего общество кандидата.

Соцопросы показывают, что за три месяца до голосования за Рафала Тшасковского готовы проголосовать примерно 35% избирателей, Кароль Навроцкий может рассчитывать примерно на 25% голосов.

Большинство опросов дают минимальный перевес во втором туре Рафалу Тшасковскому, но отрыв между кандидатами в финале выборов настолько мал, а времени до решающего голосования остается так много, что с уверенностью предсказать исход выборов сегодня не может никто.

Румынский сценарий и «конфедераты»

Тем не менее, штабы обоих кандидатов уже сегодня задумываются о том, за счет чего они могут расширить базу своей поддержки во втором туре, выход в который оба считают делом фактически решенным.

Решающими в этом отношении могут стать голоса, собранные в первом туре другими кандидатами, большинство из которых сконцентрированы на правом фланге политической сцены. Среди них, например, спикер Сейма Шимон Головня - бывший публицист и шоумен, звезда которого ярко вспыхнула перед президентскими выборами 2020 года, но который сейчас затерялся на фоне «больших» кандидатов. Или тот же Кшиштоф Становский - бывший спортивный журналист, который в прошлом году запустил YouTube-канал Kanal Zero, быстро ставший одним из самых популярных источников общественно-политической информации для поляков. В конце января он - естественно, в эфире собственного канала - заявил, что примет участие в выборах «не для того, чтобы стать президентом - ведь у меня нет для этого ни компетенции, ни опыта… как и у моих конкурентов, только они об этом не знают», а для того, чтобы «показать закулисье избирательной кампании».

Выдвижение Становского - несистемного кандидата, который изначально превратил свою кампанию в шоу, поначалу вызвало энтузиазм у польских избирателей. Еще несколько недель назад электоральные соцопросы прогнозировали ему 5% голосов на выборах - очень неплохо для абсолютного новичка в политике. Однако последние опросы безжалостны к Становскому - согласно их результатам он не набирает и одного процента голосов.

«Он сконцентрировал свою кампанию исключительно на пользователях интернета, и до весомой части избирателей, прежде всего, старшего возраста, она просто не доходит», - говорит доктор Матеуш Камионка, политолог из Ягеллонского университета в Кракове.

Впрочем, продолжает эксперт, совсем сбрасывать со счетов Становского, чувствующего себя как рыба в воде в мире интернета, не стоит, особенно после прецедента с Колином Джеорджеску, лидировавшего на выборах президента Румынии якобы благодаря использованию неких алгоритмов соцсетей.

«Румынский сценарий в Польше теоретически возможен, но, с другой стороны, в польском политическом интернете конкуренция выше, чем в румынском, да и социальные сети здесь давно используются в избирательных кампаниях всеми кандидатами», - говорит Камионка.

Поэтому пристальнее всего фавориты выборов присматриваются к электорату вероятного бронзового призера выборов, выдвиженца ультраправого блока «Конфедерация» Славомира Менцена.

Менцен называет себя монархистом, он исповедует либертарианские взгляды на экономику, выступает за ограничение полномочий Евросоюза, легализацию марихуаны и криптовалют, а также за более жесткое миграционное законодательство.

Блок «Конфедерация», еще несколько лет назад считавшийся маргинальной политической силой, сегодня, согласно некоторым опросам, является самой популярной партией среди мужчин меньше сорока лет, и, как говорят социологи, продолжает набирать популярность.

Борьба за правый фланг

Смещение настроений польского общества вправо публицист Polityka Insight Войцех Шацкий объясняет стремительной «трампизацией» польской политической сцены и языка польской политики вообще.

«События последних, очень сложных и травматичных для всей (польской) нации лет – пандемия, война, инфляция – заставляют поляков искать некую утопию, счастливый остров, на котором нет мигрантов, зато есть мужчины и женщины, которые создают традиционные семьи, и вообще царит порядок. И кто-то этот порядок гарантирует», - говорит он в подкасте своего издания.

Крайне правый кандидат в президенты Менцен на выход во второй тур выборов, по крайней мере пока, претендовать не может. Но оба фаворита выборов уже, кажется, заигрывают с теми примерно 15% избирателей (и это количество, показывают результаты последних соцопросов медленно, но уверенно растет), которые собираются проголосовать за него в первом туре.

И если Каролю Навроцкому, по большому счету, можно ничего не делать для того, чтобы завоевать симпатии этого электората, - по многим принципиальным вопросам позиции «Права и справедливости» и «Конфедерации» совпадают, - то попытки Рафала Тшасковского сыграть на этом поле аналитики оценивают неоднозначно.

На протяжении последних нескольких недель кандидат в президенты от «Платформы» явно «свернул вправо». На начальном этапе кампании Тшасковский обходит стороной темы абортов и прав ЛГБТ, зато в его риторике появились нехарактерные до сих пор заявления о необходимости экономического патриотизма, он выступил против введения сексуального образования в школьные программы в качестве отдельного обязательного предмета.

Наконец, на одной из встреч с избирателями Тшасковский выступил за лишение граждан Украины, которые не работают в Польше легально, государственного пособия в размере 800 злотых (200 долларов) на каждого ребенка. И хотя это предложение Тшасковского в случае реализации затронет минимальное количество украинцев, сам факт его появления называют симптоматичным: до сих пор риторика о лишении господдержки беженцев из соседней охваченной войной страны была уделом правых политиков из той же «Конфедерации».

Такой «правый поворот» Тшасковского – рискованный шаг. Ведь одно дело, если смена риторики поможет ему выстроить имидж приемлемого кандидата на второй тур хотя бы для части электората «Конфедерации», и это станет весомым фактором для победы. Но совсем другое – если избиратели «Конфедерации» не поверят в трансформацию этого «левака», а традиционная электоральная база «Платформы», либерально настроенные поляки, жители больших городов, отвернутся от Тшасковского, который вдруг начал говорить на языке ультраправых и, по мнению многих комментаторов, выглядит в новой роли очень неубедительно. Такой исход может привести к фиаско нынешнего фаворита во втором туре выборов.

Украинский вопрос

Еще несколько месяцев назад эксперты прогнозировали, что ключевой темой кампании выборов президента Польши в условиях продолжающейся за ее восточной границей войны будет безопасность, а победить на выборах сможет тот кандидат, который убедит избирателей, что именно он сможет лучше, чем конкуренты, защитить их от агрессивной России.

На деле тема безопасности проходит в этой кампании лишь фоном. Оказалось, что ключевые кандидаты в президенты, если говорить об их видении обеспечения безопасности, практически не отличаются друг от друга. Они усматривают в России несомненную угрозу для Польши и для Европы в целом, они выступают за повышение трат на оборону, они считают, что отношения Варшавы с НАТО имеют ключевое значение для ее обороноспособности.

В этой ситуации кандидаты в президенты просто вынуждены искать другие темы для предвыборной дискуссии.

Уже сейчас можно констатировать, что одной из таких тем стала Украина и украинцы.

После начала большой войны в Украине на территории Польши осели чуть меньше миллиона украинских беженцев. В первые месяцы после полномасштабного вторжения России помощь беженцам приобрела огромные масштабы и объединила польское общество. Сегодня этот энтузиазм заметно снизился.

Отношение поляков к украинцам начало меняться осенью 2022 года, говорит Би-би-си доктор Матеуш Камионка из Ягеллонского университета. Тогда, несмотря на то, что СМИ писали об успешных для ВСУ Слобожанском наступлении и освобождении Херсона, количество украинских беженцев в Польше стремительно выросло — причем, в том числе, за счет выходцев из, казалось бы, благополучных западных регионов страны. О том, что украинская энергетика подвергается масштабным ударам российских ракет и дронов, польские СМИ писали меньше, поэтому местные жители воспринимали ситуацию с недоумением.

Масла в огонь добавил инцидент в приграничном селе Пшеводув: 15 ноября 2022 года падение ракеты оборвало жизни двух местных жителей. Польское расследование показало, что ракета была выпущена украинскими силами ПВО в попытке отразить массованный российский обстрел, состоявшийся в тот же день. Несмотря на то, что Варшава сразу заявила о том, что считает этот инцидент «досадной случайностью, а не целенаправленной атакой», Киев так и не признал, что злополучная ракета была украинской.

На эти события начали нанизываться другие факторы. Резкое увеличение количества украинцев, говорит Матеуш Камионка, стало «шоком» для консервативной, мононациональной Польши, которая до сих пор не имела особого опыта взаимодействия с иностранцами в таких масштабах. Вдобавок, оказалось, что приют от войны в Польше искали не только голодающие окровавленные люди в лохмотьях, но и вполне успешные представители среднего класса, зачастую превышающие по уровню благосостояния тех поляков, которые предоставляли им кров на первое время.

Наконец, результаты соцопросов показывают, что поляков утомила тема войны в Украине, и они поддержали бы скорейшее ее завершение любым способом. Эта фрустрация, характерная практически для всего польского общества, переносится и на отношение среднестатистических поляков к украинцам, живущим в их стране.

Призыв Рафала Тшасковского отменить выплаты на детей для неработающих украинцев — это только яркий пример нового использования украинской темы польскими либералами. Но далеко не единственный.

До последнего времени риторика, направленная против украинских беженцев, была скорее уделом ультраправой «Конфедерации», но сегодня даже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявляет, что поляков «бесит» ситуация, когда молодые украинские мужчины вместо того, чтобы вернуться на родину и присоединиться к ее вооруженным силам, прекрасно проводят в Польше время «в машинах, которые стоят не сотни, а миллионы, в пятизвездочных гостиницах».

Все чаще в предвыборной дискуссии всплывает и тема Волынской трагедии. В Польше события на Волыни 1942 года на законодательном уровне признаны геноцидом поляков, организованным Украинской повстанческой армией, в Украине их воспринимают как обоюдные этнические чистки, которые нужно рассматривать в контексте многовекового украинско-польского противостояния на этих землях. Различные интерпретации этих событий в прошлом не раз становились причиной напряженной полемики между Польшей и Украиной.

В конце прошлого года Киев и Варшава объявили, что достигли соглашения, позволяющего польским историками проводить эксгумации на местах массовых убийств поляков. Тогда казалось, что это позволит теме Волыни надолго утратить актуальность для нынешних украинско-польских отношений.

Но уже в начале января Кароль Навроцкий заявил, что не видит для Украины места ни в ЕС, ни в НАТО, именно по причине того, что «волынская проблема», по его мнению, остается нерешенной: «Государство, которое не в состоянии ответить за жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью никаких международных альянсов».

На этот выпад ответил лично Владимир Зеленский: мол, если Навроцкий так считает, то ему стоит уже сейчас учиться обращаться с оружием, ведь если Украина не будет членом ни НАТО, ни ЕС, риск российской агрессии против Польши многократно возрастает. За это заявление Зеленского тут же раскритиковал практически весь правый фланг польской политической сцены, включая президента Дуду, считавшегося его другом: в словах украинского президента усмотрели вмешательство в польскую избирательную кампанию.

Попытки самих живущих в Польше украинцев защитить себя и свою родину от роли мальчиков для битья в ходе кампании порой приводят к неожиданным результатам.

В начале февраля польская активистка украинского происхождения Наталья Панченко заявила, что использование польскими политиками в ходе кампании языка ненависти, настраивание общественного мнения против украинцев может в перспективе привести к пагубным последствиям для самой Польши. «На сегодня, когда каждый десятый житель Польши это украинец, расшатывать неприязнь между украинцами и поляками — очень опасно в первую очередь для Польши, потому что на территории Польши начнутся драки, начнутся поджоги магазинов и домов и так далее, и это в первую очередь влияет на внутреннюю безопасность Польши», — заявила Панченко в эфире украинского «5 канала».

Эти слова вызвали настоящую бурю возмущения в польском политикуме. Бывший премьер-министр страны Лешек Миллер призвал польские спецслужбы допросить активистку, а блок «Конфедерация» заявил, что Панченко должна быть депортирована из страны, несмотря на наличие у нее польского паспорта. Сама Панченко говорит, что ее слова были выдернуты из контекста, и к раскручиванию скандала вокруг ее заявления могут быть причастны российские спецслужбы.

Фактор Трампа

Еще один «черный лебедь», который теоретически может повлиять на исход польских выборов, — это Дональд Трамп.

Известие о его победе на выборах президента США в ноябре прошлого года польские правые встретили с воодушевлением, буквально скандируя его фамилию в зале заседаний Сейма.

Конечно, никаких непосредственных выгод от самого факта возвращения Трампа в Белый дом «Право и справедливость» и «Конфедерация» не получат. Однако триумф Трампа заметно поднял веру польских правых в себя: он стал символом того, что победная поступь правого популизма по планете продолжается, это объективное направление развития обществ в западных странах, а успехи либеральных политиков — вроде того же Джо Байдена в США или Дональда Туска в Польше — случайности, результаты которых можно исправить уже через очень короткое время.

До недавнего времени считалось, что Трамп вполне симпатизирует «Праву и справедливости», а Анджея Дуду считает чуть не своим личным другом. В свою очередь, нынешний премьер Дональд Туск еще в бытность главы Европейского совета не скрывал своего неприязненного отношения к Трампу, и тот, судя по всему, отвечает ему взаимностью.

Вопрос сейчас состоит только в том, возымеет ли этот фактор какое-либо влияние на дальнейший ход избирательной кампании.

Польские СМИ сообщают, что Анджей Дуда инициирует на апрель этого года проведение в Варшаве саммита «Инициативы трех морей» — неформального объединения 13 стран, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Дата проведения мероприятия еще не озвучена, но уже сейчас понятно, что состоится оно на решающем этапе президентской кампании. Почетным гостем этого саммита может стать Дональд Трамп — приглашение посетить Варшаву ему уже отправлено, и, возможно, отсутствие конкретной даты саммита как раз и объясняется стремлением организаторов подстроиться под график президента США.

Польские комментаторы осторожно прогнозируют, что возможный визит американского лидера в Польшу может быть использован в целях кампании Кароля Навроцкого — как-никак, соцсетевая активность ближайшего соратника Трампа Илона Маска не оставляет сомнений в том, что Белый дом интересуется избирательными процессами в европейских странах и стремится оказывать на них влияние.

Другое дело, что в Германии открытая поддержка со стороны американской администрации, похоже, не особо помогла партии «Альтернатива для Германии» на недавних парламентских выборах, но кто знает, как оно сложится в Польше.

«Мне кажется, Трамп слишком предусмотрительный политик для того, чтобы вмешиваться в нашу кампанию… Не думаю, что Трамп однозначно кого-то поддержит. Я лично поддерживаю хорошие отношения и с республиканцами, и с демократами, так что не обращаю на это внимания. Польша пребывает в союзе с Соединенными Штатами, а не с какой-либо из тамошних политических партий», — реагирует на такие разговоры сам Рафал Тшасковский в интервью Gazeta wyborcza.

Тем более, что на прошлой неделе всеобщее убеждение о крепкой мужской дружбе между Анджеем Дудой и Дональдом Трампом ощутимо пошатнулось. Визит президента Польши в Вашингтон, который должен был продемонстрировать его прекрасные отношения с новым хозяином Белого дома, обернулся тем, что сначала Дуда и его команда больше часа ждали опоздавшего на двустороннюю встречу Трампа, а затем сами переговоры длились около десяти минут и закончились не общей пресс-конференцией двух лидеров, а брифингом одного Дуды.

Результаты проведенного по итогам этого визита опроса показали, что почти 40% поляков считают встречу Анджея Дуды с Дональдом Трампом дипломатическим провалом. С другой стороны, цыплят будут считать по весне: Дуда после хоть короткого, но разговора с американским коллегой заявил, что Дональд Трамп принял его приглашение посетить Польшу.

Святослав Хоменко

Корреспондент Би-би-си