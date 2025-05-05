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"Голливуд опустошается": Трамп решил ввести 100- процентные пошлины на иностранные фильмы

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Пустые кресла стоят кинозале
Кинозал. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Trurh Social анонсировал ввод пошлин на все фильмы, снятые не в Америке. Иностранное кино он назвал угрозой нацбезопасности, передает NUR.KZ.

По словам Трампа, киноиндустрия в Америке умирает.

"Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы увести наших режиссеров и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности", - заявил Трамп.

Иностранные фильмы Трамп назвал также пропагандой.

"Поэтому я уполномочиваю Министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100%-ной пошлины на все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом", - написал глава США.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

На фоне торговой войны Китая заявлял, что сократит импорт американских фильмов в страну.

Между тем в конце апреля несколько авторитетных американских изданий провели опрос среди граждан США, чтобы выяснить, как они относятся к введенным Трампом пошлинам. Согласно его результатам, 64% американцев не одобряют усилия Трампа по повышению импортных пошлин.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241984-propaganda-i-ugroza-nacbezopasnosti-tramp-anonsiroval-poshliny-na-inostrannye-filmy/