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Зеленский анонсировал санкции против стран, помогающих России

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: LUDOVIC MARIN/Getty Images

Владимир Зеленский сообщил о санкциях против некоторых стран и снова поднял тему заключения перемирия с Россией. Он заявил, что Украина готова прекратить огонь даже сегодня, передает NUR.KZ.

Глава Украины записал видеообращение, которые опубликованы в его соцсетях. Он сообщил, что Украина готовит пакет санкций против стран, которые помогают России.

"Мы готовим пакеты санкций, нацеленные, в частности, на организации и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции. В то же время мы продолжаем укреплять нашу оборону.

В ближайшее время мы ожидаем значительных пакетов мер по обороне для Украины, а также решений о дальнейшем сотрудничестве с ключевыми странами во время войны и в послевоенный период. Мы закладываем прочный фундамент для реконструкции", - заявил Зеленский.

Также президент Украины сообщил, что страна готова к прекращению огня как можно скорее, "даже начиная с сегодняшнего дня", но только, если Россия будет готова предпринять ответные шаги и установить полную тишину на срок не менее 30 дней.

"Это достаточный срок для подготовки следующих шагов. Россия должна остановить войну и прекратить нападения и обстрелы", - добавил Зеленский.

Накануне украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно отверг предложение российского коллеги Владимира Путина о перемирии на 9 мая.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

На это Зеленский предложил немедленное 30-дневное перемирие. Он заявил, что Россия нанесла удары по гражданской инфраструктуре на фоне разговоров о прекращении огня. По мнению президента Украины, 30-дневное перемирие могло бы стать основой, которая приведет к реальной дипломатии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241783-zelenskiy-anonsiroval-sankcii-protiv-stran-pomogayushchih-rossii/