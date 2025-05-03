Зеленский отказался от предложенного Путиным перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно отверг предложение российского коллеги Владимира Путина о перемирии на 9 мая, передает "Укринформ".

Во время общения с журналистами президент Украины заявил, что "не хочет играть с предложенными Путиным короткими перемириями". По его словам, модель о 30-дневном перемирии - самая оптимальная, так как за несколько дней невозможно ни о чем договориться.

"Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", - отметил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая.

"Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно - тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, - помогать Путину никто не будет.

Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1, с 3, с 5, если ему нужна дата 7 - нам все равно. С 7 - 30 дней", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Россия должна четко показать, что готова говорить о реальном прекращении огня.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

На это украинский лидер ранее предложил немедленное 30-дневное перемирие. Он заявил, что Россия нанесла удары по гражданской инфраструктуре на фоне разговоров о прекращении огня. По мнению президента Украины, 30-дневное перемирие могло бы стать основой, которая приведет к реальной дипломатии.