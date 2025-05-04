Йемен нанес удары по Израилю: одна из ракет упала рядом с аэропортом в Тель-Авиве

Сегодня хуситы провели ракетную атаку на Израиль, одна из ракет упала в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Израиль уже пообещал ответить "в семикратном размере".

По информации РИА Новости, правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.

"Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой, которая успешно поразила цель. Системы обороны США и Израиля не смогли перехватить ракету, нацеленную на аэропорт Бен-Гурион", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

Вскоре в Сети появились видео очевидцев с информацией о том, что в районе аэропорта в Тель-Авиве звучали взрывы.

Информацию также подтвердили в Армии обороны Израиля.

"После сирен, которые прозвучали в ряде районов Израиля, было предпринято несколько попыток перехватить ракету, запущенную из Йемена. В районе аэропорта Бен-Гурион зафиксировано падение. Инцидент расследуется", - сообщили в ЦАХАЛ.

По данным ТАСС, министр обороны Израиля Исраэль Кац после падения обломков запущенной из Йемена ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива пообещал ответить "в семикратном размере".

"Тот, кто ударит по нам, столкнется с семикратным ударом", - заявил Кац.

В начале этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания в стране террористическим движением йеменских хуситов "Ансар Алла".

После этого конфликт между США и йеменскими хуситами разгорелся с новой силой - Трамп приказал начать операцию против хуситов, те в ответ атаковали американский авианосец.

В Белом доме заявляли, что с 2023 года хуситы при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции десятки раз обстреливали военные корабли США, подвергая опасности американских военных.

Русская служба Би-би-си ранее сообщала, что хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

Отмечалось, что хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами. Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией.

В сентябре прошлого года хуситы подожгли огромный танкер у берегов Йемена. После началась операция, чтобы предотвратить разлив нефти.

В конце декабря прошлого года самолеты США и Ирана нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, находящимся под контролем движения хуситов.