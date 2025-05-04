Выборы нового Папы Римского: над Сикстинской капеллой в Ватикане установили дымоход
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В Ватикане к предстоящему 7 мая конклаву, когда пройдут выборы нового Папы Римского, над зданием Сикстинской капеллы установили дымоход, передает NUR.KZ.
Как сообщается на официальном сайте Ватикана, Сикстинская капелла готова к размещению 133 кардиналов на предстоящем конклаве по выборам 267-го Папы Римского.
"Пожарная бригада Ватикана была замечена на крыше Сикстинской капеллы, устанавливающей дымоход, который будет выпускать черный дым, если по крайней мере 89 кардиналов не придут к согласию относительно следующего Папы.
Белый дым станет сигналом того, что 133 кардинала-выборщика выбрали человека, который поведет католическую церковь в будущее", - сказано в сообщении
Первое голосование состоится в среду, 7 мая. В последующие дни выборщики-кардиналы будут голосовать четыре раза в день: дважды утром и дважды днем. После этого все бюллетени сжигаются, а из установленной трубы поднимется дым, который сообщит миру, избран ли новый Папа.
Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского.
Вскоре стало известно, что конклав по выборам 267-го по счету Папы Римского начнется 7 мая после завершения месс, на которых будут молиться о вечном упокоении покойного Папы Франциска.
О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241756-vybory-novogo-papy-rimskogo-nad-sikstinskoy-kapelloy-v-vatikane-ustanovili-dymohod/