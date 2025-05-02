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Тарифы, увольнения и идеалы: Харрис обрушилась с критикой в адрес Трампа

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Камала Харрис
Камала Харрис. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис обрушилась с критикой в адрес главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации, передает ABC News.

Подчеркивается, что выступление Харрис на праздновании 20-летия Emerge, организации, поддерживающей женщин-демократов, баллотирующихся на государственные должности, совпало с моментом, когда администрация Трампа отмечает свои первые 100 дней.

"Вместо того чтобы администрация работала над продвижением самых высоких идеалов Америки, мы наблюдаем массовый отказ от этих идеалов", - заявила бывший вице-президент.

Она выступила против новых тарифов, сокращений правительства и направления, в котором его администрация ведет страну.

"Американцы всех политических взглядов заявляют, что безрассудные тарифы президента наносят ущерб работникам и их семьям, повышая стоимость повседневных товаров первой необходимости; опустошают пенсионные счета, на отчисления в которые люди тратили всю жизнь; и парализуют американский бизнес, как крупный, так и малый, вынуждая его увольнять сотрудников, прекращать найм или приостанавливать принятие инвестиционных решений", - отметила политик.

Харрис призвала американцев работать сообща, если система "сдержек и противовесов" в США рухнет.

"Всегда помните, что эта страна наша. Она не принадлежит никому в Белом доме. Она принадлежит вам. Она принадлежит нам. Она принадлежит нам, народу", - добавила экс-кандидат в президенты.

Напомним, летом 2024 года из прошедшей в США президентской гонки вышел Джо Байден. Тогда заменить Байдена вызвалась вице-президент Камала Харрис.

5 ноября в США состоялись 60-е выборы президента страны - победу одержал Дональд Трамп.

Позже Камала Харрис обратилась к сторонникам после поражения на выборах. Кроме того, она утвердила победу Трампа на президентских выборах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241189-tarify-uvolneniya-i-idealy-harris-obrushilas-s-kritikoy-v-adres-trampa/