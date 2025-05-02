США заявили об отказе от роли посредника в переговорах России и Украины

Представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге заявила, что США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Брюс заявила, что пришло время для прямых переговоров между странами.

"Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами", — сказала представитель Государственного департамента США.

США тем не менее приложат усилия, чтобы установить мир, но теперь исход конфликта требует "конкретных идей" со стороны Москвы и Киева, добавила Брюс.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс дал США 100 дней на подготовку прямых переговоров России и Украины. По его словам, стороны выдвинули свои мирные предложения, теперь Вашингтон займется их сближением.