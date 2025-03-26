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"Нахлебники": утечка из чата показывает отношение команды Трампа к Европе

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Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио
Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио. Фото: Win McNamee/Getty Images

Утечка из группового чата, где военно-политическое руководство США обсуждало военные планы, шокировала Вашингтон. Демократы призывают к отставке министра обороны и советника президента по национальной безопасности.

Но отрывки из переписки также показывают неприязнь администрации Дональда Трампа к Европе — и ожидание финансовой компенсации за помощь. Вместе с недавним интервью ближайшего советника Трампа, в котором тот повторял тезисы российской пропаганды, инцидент показывает растущий разрыв между США и их европейскими союзниками.

Опубликованная главным редактором журнала Atlantic переписка — отрывки из закрытой группы в мессенджере Signal. Она была создана для координации действий в преддверии авиаударов по позициям хуситов в Йемене, чьи атаки на торговые корабли в Красном море наносят серьезный ущерб международной торговле.

В группу были добавлены министры обороны и иностранных дел, руководитель и замруководителя администрации президента, вице-президент, глава ЦРУ, директор Национальной разведки и другие чиновники и советники.

А также главный редактор журнала Atlantic Джефри Голдберг, которого включили, видимо, по ошибке. Позже в Белом доме подтвердили подлинность этой переписки.

В обсуждении операции против хуситов главным аргументом против была мысль о том, что Европа не заслуживает такой услуги от Америки. А не более очевидные факторы риска, такие как дальнейшая дестабилизация Ближнего Востока, эскалация конфликта с Тегераном или потенциальные жертвы среди гражданского населения Йемена, где сотни тысяч человек погибли в результате войны и голода.

Случайно подсмотренная журналистом дискуссия началась с сообщения вице-президента Джей Ди Вэнса, который назвал идею ударов по Йемену ошибкой потому, что атаки на международное судоходство в Красном море — проблема Европы. Он написал, что на Суэцкий канал приходятся 40% европейской торговли и лишь 3% товарооборота США.

После этого министр обороны Пит Хегсет перечислил аргументы в пользу операции, и Вэнс согласился с оговоркой, что ему «просто очень не хочется снова выручать Европу».

«Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству европейцев», — ответил Хегсет, назвав поведение европейцев «жалким».

В конце дискуссии пользователь S M (инициалы замглавы администрации президента Стивена Миллера) написал, что Европе нужно объяснить цену американской помощи и то, что за оказанную услугу положена финансовая компенсация. Другие советники Трампа согласились, что Европа должна будет заплатить.

Стоит отметить, что из этих и других сообщений в группе следует, что команда Трампа уверена, будто авиаудары по Йемену могут быстро и надолго восстановить свободу судоходства через Суэцкий канал и что Европа очень сильно выиграет от этого. Однако предыдущие попытки США и их союзников остановить атаки хуситов не увенчались немедленным успехом, а Европа за последние два года инвестировала в альтернативные маршруты.

Единственным немедленным результатом стала утечка сообщений и шок, который она вызвала в европейских столицах.

«Такие комментарии усиливают страхи Европы о том, что Америка может вскоре превратиться из защитника Европы во что-то, больше напоминающего эксплуататора», — пишет журнал Economist.

Утекшая переписка показывает, что США больше не являются надежным союзником Европы, отметила депутат немецкого Бундестага от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Керстин Вирегге в интервью Washington Post.

«Мы не должны больше терять время на споры о надежности Соединенных Штатов как гаранта безопасности Европы», — считает Вирегге.

Реакция из Лондона по традиции содержала долю иронии. «Очевидно, что Джей Ди Вэнс и его приятели и с групповым чатом не могут справиться, не говоря уже о сильнейшей армии мира. Нашим службам безопасности стоит волноваться за разведданные, которыми мы с ними делимся», — написал в X депутат британского парламента Эд Дэйви, лидер либерал-демократов.

Министры и главы европейских правительств пока что предпочли не комментировать публикацию Atlantic, но сообщения в утекшей переписке — лишь один из факторов растущего беспокойства в Европе. Поводы для него находятся каждую неделю.

Предыдущим стало интервью Стива Уиткоффа, старого друга Трампа по рынку недвижимости, назначенного спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку и теперь участвующего в переговорах об окончании войны в Украине. В разговоре с Такером Карлсоном он критиковал Европу и называл ее недееспособной. Это интервью поразило союзников Америки, которые увидели в нем повторение российской пропаганды, пишет New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Если в опубликованных сообщениях видны противоречия между изоляционистами и сторонниками агрессивной внешней политики в команде Трампа, то все они единодушны в своей неприязни к Европе. Различаются лишь мотивы и степень неприязни.

Сам Трамп, например, говорит, что Европа должна больше тратить на свою оборону и меньше надеяться на Америку, а самим США нужно выправить торговый баланс со странами ЕС, чего он и добивается введением тарифов. В понедельник американский президент объявил, что в ближайшие дни будут введены тарифы на импорт автомобилей — эти пошлины ударят в том числе по европейским производителям.

Но позиция вице-президента Вэнса не сводится к торговому балансу — его критика Европы основана на идеологической неприязни к леволиберальным тенденциям в европейской политике, отмечает вашингтонский корреспондент Guardian Эндрю Рот. В феврале его выступление с критикой союзников на Мюнхенской конференции безопасности шокировало европейские элиты, и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас обвинила Вэнса в попытке поссориться с Европой.

«Невероятно, насколько извращенно он мыслит», — цитирует Financial Times реакцию дипломата Евросоюза на утекшие сообщения Вэнса. «Он спятил», — заявил другой анонимный европейский дипломат.

Выраженное в переписке отношение к Европе должно побудить страны континента переосмыслить внешнюю политику и больше тратить на свою оборону, пишет обозреватель Financial Times Стивен Буш. Однако в случае Британии проблема в том, что единственным способом радикально нарастить оборонные расходы остается повышение налогов, к чему британцы относятся крайне негативно, пишет Буш.

В глазах команды Трампа европейцы — «недееспособные скряги и плаксы», резюмирует британский историк Питер Франкопан. «Есть множество резонных оснований, почему новая команда в Вашингтоне видит нас в этом свете, но сам факт, а также то, что европейцы (в том числе и Британия) не смогли четко объяснить, что мы можем предложить — серьезная проблема», — считает историк.

Действия и риторика администрации Трампа привели к тому, что «Запад» распался на две части, пишут польские историки Ярослав Куиш и Каролина Вигура в колонке для New York Times. С одной стороны — сам Трамп и близкие ему правопопулистские лидеры, с другой — те, кто еще верят в либеральную демократию, международные соглашения и право наций на самоопределение.

«Небольшие страны, которые связали свою судьбу с Америкой, оказались в геополитической ловушке», — пишут польские историки. Вместо надежды на Вашингтон они предлагают альянс либеральных демократий в условиях раскола Запада на два политических лагеря.

Если бы отношения Америки и Европы были исключительно деловыми, то европейцы могли бы удовлетворить претензии Белого дома с помощью увеличения оборонных расходов, которое Трамп мог представить как свою победу, сказал в разговоре с той же газетой французский оборонный эксперт Франсуа Эсбур.

Но риторика вице-президента Вэнса и тем более его сообщения в утекшему групповом чате показывают, что проблемы глубже — у Европы и США, кажется, теперь разные ценности.

Григор Атанесян

Би-би-си

@atanessi

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230530-nahlebniki-utechka-iz-chata-pokazyvaet-otnoshenie-komandy-trampa-k-evrope/

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