Скандал с утечкой из секретного чата: советник Трампа взял на себя всю ответственность

Советник Трампа по безопасности Майк Уолтц высказался о скандале с утечкой из секретного чата и взял на себя всю ответственность за произошедшее.

"Я создал эту группу и должен был убедиться, что все скоординировано", - заявил советник президента США Майк Уолтц в интервью Fox News.

По его словам, администрация Трампа намерена провести расследование и разобраться во всем.

Также Уолтц заявил, что журналист The Atlantic Джеффри Голдберг находился в чате под чужим номером. По его словам, следует выяснить, была ли это техническая ошибка или злонамеренные действия.

Напомним, администрация президента Дональда Трампа случайно включила редактора издания Atlantic в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

Позже "Русская служба Би-Би-Си" писала, что утечка из группового чата, где военно-политическое руководство США обсуждало военные планы, шокировала Вашингтон. Демократы призывают к отставке министра обороны и советника президента по национальной безопасности.