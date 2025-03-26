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Скандал с утечкой из секретного чата: советник Трампа взял на себя всю ответственность

Опубликовано:

Майк Уолц
Майк Уолц. Фото: Win McNamee/Getty Images

Советник Трампа по безопасности Майк Уолтц высказался о скандале с утечкой из секретного чата и взял на себя всю ответственность за произошедшее.

"Я создал эту группу и должен был убедиться, что все скоординировано", - заявил советник президента США Майк Уолтц в интервью Fox News.

По его словам, администрация Трампа намерена провести расследование и разобраться во всем.

Также Уолтц заявил, что журналист The Atlantic Джеффри Голдберг находился в чате под чужим номером. По его словам, следует выяснить, была ли это техническая ошибка или злонамеренные действия.

Напомним, администрация президента Дональда Трампа случайно включила редактора издания Atlantic в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

Позже "Русская служба Би-Би-Си" писала, что утечка из группового чата, где военно-политическое руководство США обсуждало военные планы, шокировала Вашингтон. Демократы призывают к отставке министра обороны и советника президента по национальной безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230733-skandal-s-utechkoy-iz-chata-sovetnik-trampa-vzyal-na-sebya-vsyu-otvetstvennost/