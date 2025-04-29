Свыше 20 жизней унес крупный пожар в китайском ресторане (видео)

По меньшей мере 22 человека погибли и еще трое получили ранения в результате крупного пожара в одном из ресторанов Китая на северо-востоке Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Синьхуа.

По данным агентства, пожар вспыхнул в ресторане в городе Ляоян провинции Ляонин в Китае.

"По состоянию на 14:00 во вторник в результате пожара, который вспыхнул примерно в 12:25, погибли 22 человека и еще трое получили ранения", - отмечается в сообщении.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал приложить все усилия для лечения пострадавших при пожаре, сообщает агентство.

В прошлом году в китайском городе Синьюй в провинции Цзянси в результате крупного пожара в магазине погибли 39 человек.

В этом году, 21 января, случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. К тому моменту было известно о 10 погибших и 32 пострадавших.

Позже стало известно, что погибли по меньшей мере 60 человек.

До этого, в октябре прошлого года, в Анталье также случился крупный пожар - загорелся отель. Были спасены 48 отдыхающих. Еще двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь.

А 17 марта стало известно, что в ночном клубе в городе Кочани в Северной Македонии произошел пожар. По предварительным данным, погибли как минимум 59 человек, более 150 пострадали. По предварительной версии, к возгоранию привело использование пиротехники.

Позже полиция задержала 10 человек в рамках расследования причин пожара в ночном клубе в Северной Македонии, в результате которого, по последним данным, погибли 59 человек и 155 пострадали.