Пожар вспыхнул в отеле в турецкой Анталье: 12 человек пострадали (видео)

В Анталье, курортном городе Турции, сегодня, 18 октября, случился крупный пожар – загорелся отель. 12 человек попали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили изданию в местном муниципалитете, во время пожара были спасены 48 отдыхающих.

"Команды приняли меры по спасению застрявших людей. С помощью пожарной лестницы команды добрались до верхних этажей и за короткое время спасли 48 отдыхающих", - говорится в материале.

Еще двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь.

Остальные отдыхающие были перевезены в другой отель, принадлежащий той же группе. Сейчас пожар потушен.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.