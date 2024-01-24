Почти 40 человек погибли при пожаре в Китае (видео)

В китайском городе Синьюй в провинции Цзянси в результате крупного пожара в магазине погибли 39 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По информации агентства, в среду днем в городе Синьюй на востоке Китая в здании разгорелся пожар, который привел к гибели 39 человек.

Как сообщили в местном штабе по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул примерно в 15:00 (13:00 по Астане) в магазине в районе Юйшуй.

Также агентство пишет, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал к расследованию причин пожара и распорядился пресечь повторные инциденты.

На кадрах, опубликованных очевидцами в Сети, можно увидеть, как клубы дыма поднимаются над зданием, а люди прыгают из окон.

Добавим, что по информации на сайте Британской энциклопедии, Цзянси – провинция на юго-востоке Китая. Она граничит с провинциями Хубэй и Аньхой на севере, Чжэцзян и Фуцзянь – на востоке, Гуандун – на юге и Хунань – на западе. На карте его форма напоминает перевернутую грушу. Порт Цзюцзян, расположенный в 430 милях (690 км) вверх по течению от Шанхая и в 135 милях (220 км) вниз по течению от Уханя (Хубэй), является главным выходом провинции на реку Янцзы (Чанцзян). Столица провинции – город Наньчан.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют: