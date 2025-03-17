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Более 50 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Северной Македонии

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Место трагедии
Место трагедии. Фото: ROBERT ATANASOVSKI/AFP via Getty Images

В ночь на воскресенье в ночном клубе в городе Кочани в Северной Македонии произошел пожар. По предварительным данным, погибли как минимум 59 человек, более 150 пострадали. По предварительной версии, к возгоранию привело использование пиротехники.

Пожар начался около 02:30 по местному времени (4:30 по Москве), когда в клубе Pulse выступала популярная местная группа ДНК. На концерт пришли около 1500 человек.

Во время выступления группа использовала пиротехнику, искры от которой достигли потолка, и он загорелся. Потолок был сделан из легко воспламеняющегося материала, так что огонь быстро распространился.

На кадрах с концерта видно, как люди пытаются потушить возгорание, но не покидают клуб после начала пожара.

Одна из посетительниц рассказала македонскому «Канал 5», что у посетителей не было достаточно времени, чтобы понять, что происходит, и в клубе началась давка.

Машины скорой помощи, рассказала она, приехали быстро, но бригад не хватало — на концерт, по словам девушки, «пришел почти весь город».

Погибло как минимум 59 человек, более 150 пострадали. Пока что идентифицировали только 35 жертв пожара, из них 31 — жители Кочани, а четверо — из города Штип.

Среди погибших — 23-летний барабанщик группы ДНК Горги Горгиев и 25-летний футболист команды «Шкупи» Андрей Лазаров, передает Канал 5.

По словам директора больницы Кочани Кристины Серафимовой, погибшим было от 14 до 25 лет, и многие из них приехали из соседних городов, в том числе столицы страны Скопье (от Кочани до Скопье — около 100 км).

В больнице Кочани остаются около 20 пострадавших 18-23 лет с легкими травмами, остальных после осмотра перевели в госпитали в другие города. У пациентов — ожоги и отравление угарным газом. 18 человек находятся в критическом состоянии.

Свою помощь уже предложили соседние страны. Так, Сербия пообещала прислать военные вертолеты или самолеты и транспортировать пострадавших в Военно-медицинскую академию в Белграде, а Болгария уже отправила самолет «Спартан» ВВС страны, чтобы забрать пациентов в специализированные ожоговые отделения больниц Софии и Варны.

Министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски рассказал, что выдан ордер на арест четырех человек, но не привел никаких деталей. Ранее он говорил об одном арестованном, а государственное агентство новостей МИА сообщило о задержании владельца клуба.

Полиция уже допросила более десяти пострадавших и одного из участников группы ДНК.

Тошковски отказался отвечать на вопросы журналистов о том, было ли у клуба право управления пиротехникой и другие необходимые документы, чтобы не ставить расследование под угрозу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228525-bolee-50-chelovek-pogibli-pri-pozhare-v-nochnom-klube-v-severnoy-makedonii/

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