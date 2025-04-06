В Конгрессе США хотят выдвинуть импичмент Трампу

Член палаты представителей США от демократической партии, конгрессмен Эл Грин анонсировал подачу иска об импичменте глава Штатов Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на газету The Hill.

Как пишет газета, конгрессмен Эл Грин сообщил на митинге в Вашингтоне, сообщив, что хочет подать иск об импичменте Дональду Трампу и выразив уверенность, что президент не должен продолжать занимать свой пост.

"Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали - от всего сердца, что я понимаю, что он (прим.ред - Дональд Трамп) - Голиаф. Он контролирует Республиканскую партию. Но, мои друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид", - заявил Грин.

Трамп, по его словам, не заслуживает того, чтобы возглавлять Соединенные Штаты. В связи с этим, как объявил Грин, в ближайшие 30 дней он выдвинет ему импичмент.

Ранее мы писали, что представители Демократической партии США обсуждают варианты акций против Трампа во время его выступления в Конгрессе, которое было запланировано на начало марта.

Также на днях представитель Демократической партии США Кори Букер побил рекорд США, выступив в сенате с речью, которая продолжалась 25 часов и 4 минуты - во время своего выступления он раскритиковал действующего президента страны Дональда Трампа и его администрацию, в том числе по вопросам внешней политики страны.

А накануне тысячи американцев вышли на акцию протеста против политики администрации Дональда Трампа и против действий его советника Илона Маска. Организаторы протестов "Руки прочь!" требуют "положить конец этому захвату власти миллиардерами".