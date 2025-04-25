Спецпосланник Трампа Уиткофф снова встретился с Путиным (видео)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

В переговорах также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

Сообщается, что самолет из Штатов прибыл в Москву в пятницу утром.

Как сообщает РБК, Уиткофф прогулялся по московскому Арбату перед встречей с президентом Владимиром Путиным - его сняли на видео.

На кадрах видно, как Уиткофф идет с женой Лорен Раппопорт вдоль старого Арбата и разговаривает со специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Отметим, что Стив Уиткофф в этом месяце уже прилетал в Россию и встречался с Путиным. Их встреча состоялась около двух недель назад.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News заявил, что Россия готова заключить мирную сделку с Украиной.

До этого Путин дал понять, что готов вести двусторонние переговоры с Украиной по вопросу о взаимном отказе от ударов по гражданской инфраструктуре. Украинский лидер не стал отвечать на комментарии Путина, но заявил, что страна "готова к любому разговору", который будет гарантировать безопасность мирных жителей.