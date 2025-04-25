У пляжа в Таиланде рухнул самолет, пять человек погибли (видео)

В результате крушения легкомоторного самолета вблизи одного из пляжей Таиланда погибли пять человек, еще один получил ранения, передает NUR.KZ со ссылкой на Bangkok Post.

По данным издания, в пятницу легкомоторный самолет упал в море недалеко от аэропорта Хуахина, в результате чего пострадали люди, находившиеся на борту.

Центр экстренной помощи 191 сообщил о происшествии в 8:15, заявив, что самолет, на борту которого находились пять пассажиров, потерпел крушение в Сиамском заливе недалеко от отеля Baby Grande Hua Hin в районе Чаам, в провинции Пхетчабури.

Отмечается, что пляжный курорт расположен недалеко от аэропорта в районе Хуахин провинции Прачапкхирикхан и примерно в восьми километрах от города Хуахин.

Издание пишет, что самолет DHC-6-400 Twin Otter вылетел из аэропорта, чтобы доставить нескольких парашютистов для тренировки. Причина крушения и число пострадавших остаются неясными.

Сообщается о пяти погибших об одном пострадавшем.

Ранее в американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на здание. Сообщалось о погибших и пострадавших.

В декабре в турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы и потерпел крушение. В результате катастрофы погибли 2 пилота, врач и медработник.

В начале ноября в Актюбинской области вертолет совершил "жесткую посадку", в результате ЧП погиб один человек, двое были госпитализированы. Позже Минобороны выступило с официальным заявлением по факту произошедшей трагедии. По данному факту возбудили уголовное дело.

В 2023 году военный вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Узбекистане. Погиб весь экипаж.