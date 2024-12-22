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Вертолет врезался в здание больницы в Турции: есть погибшие (видео)

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Крушение вертолета в Турции
Крушение вертолета в Турции. Фото: haberturk.com

В турецком городе Мугла вертолет потерпел крушение поле того, как врезался в здание местной больницы. На месте работают спасательные службы.

По данным Haberturk, вертолет врезался в здание научно-исследовательского госпиталя в Мугле.

Как уточняет TRT Haber, вертолет скорой помощи врезался сперва в здание больницы Сытки Кочман в районе Ментеше Муглы и после - врезался в сад больницы. Вертолет, как выяснилось, принадлежал Министерству здравоохранения.

В результате катастрофы погибли 2 пилота, врач и медработник.

В начале декабря сообщалось, что два военных вертолета столкнулись во время учений в провинции Турции. В результате погибли люди, есть также сведения о пострадавших.

А в феврале этого года в турецкой провинции Газиантеп потерпел крушение вертолет. В результате происшествия погибли два пилота.

В начале ноября в Актюбинской области вертолет совершил "жесткую посадку", в результате ЧП погиб один человек, двое были госпитализированы. Позже Минобороны выступило с официальным заявлением по факту произошедшей трагедии. По данному факту возбудили уголовное дело.

В прошлом году военный вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Узбекистане. Погиб весь экипаж.

Крушение вертолета в Турции
Крушение вертолета в Турции. Фото: trthaber.com

Крушение вертолета в Турции
Крушение вертолета в Турции. Фото: trthaber.com

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203328-vertolet-vrezalsya-v-zdanie-bolnicy-v-turcii/

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