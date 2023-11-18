Военный самолет разбился в Узбекистане: погиб весь экипаж

Военный вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Узбекистане. Погиб весь экипаж, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны республики.

"17 ноября в 20:15 вертолет Ми-8 командования войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" потерпел крушение.

В результате аварии экипаж вертолета погиб. В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения", – говорится в сообщении Минобороны Узбекистана в Telegram.

По информации Gazeta.uz, "Каттакурган" является крупнейшим военным полигоном в стране, соответствующий мировым стандартам. Его открыли в ноябре 2019 года в Центральном военном округе Узбекистана.

Территория "Каттакургана" дает возможность одновременного проводить учения и учебно-практические занятия с использованием всех видов боевой техники. Инфраструктура включает в себя парк боевой техники и автомобилей, учебные классы, медицинский пункт, спальные помещения, столовую, спортивный и тренажерный залы и центр культуры.

Напомним, несколько дней назад в восточной части Средиземного моря разбился тренировочный военный вертолет США. На борту находилось пять человек, все они погибли.