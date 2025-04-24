"Оказываем большое давление на Россию": Трамп высказался о мирном соглашении по Украине

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами снова выразил мнение, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Дональд Трамп выступил в Овальном кабинете после встречи с премьер-министром Норвегии и ответил на вопросы СМИ. Трамп снова заявил, что он "недоволен" нападением России на Киев прошлой ночью.

"Мы оказываем большое давление на Россию", - сказал он журналистам, но позже добавил фразу, что "для танго нужны двое". Он также сказал, что "Украина тоже должна захотеть заключить сделку".

Кроме того, Трамп заявил, что "не предан никому", но "предан спасению жизней". Сообщается, что Трамп был уверен, что мирное соглашение все ближе.

"Я думаю, мы заключим сделку. Я думаю, мы очень близки к сделке", - заявил он. Кроме того, он сказал, что предстоящие дни "критически важны" для мирного соглашения.

Отметим, что за несколько часов до этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение!" - написал Трамп.

Добавим, что в ночь на 24 апреля Россия нанесла удары по Киеву, на данный момент известно о девяти погибших, более 60 человек ранены, в том числе дети.

Стоит отметить, что ранее Трамп не раз публиковал посты в соцсети, где призывал президентов двух стран - России и Украины - к подписанию мирного соглашения. Ранее он призвал Россию к действию, чтобы завершить конфликт с Украиной.

Также Трамп, комментируя возможное мирное урегулирование конфликта России и Украины, призывал Кремль прекратить бомбардировки.