Зеленский ответил Трампу, прикрепив заявление Госдепа США 2018 года

Украинский президент Владимир Зеленский в соцсети X отреагировал на слова президента США Дональда Трампа про признание Крыма российским, передает NUR.KZ.

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Зеленский прокомментировал прошедшие в Лондоне переговоры по перемирию в Украине, прикрепив к посту скриншот заявления Госдепартамента США от 2018 года - тогда президентом страны также являлся Трамп.

"США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", — говорится в заявлении американского Госдепа.

Как пишет РБК, эти слова произнес госсекретарь Майк Помпео в 2018 году — он возглавлял внешнеполитическое ведомство США большую часть первого президентского срока Дональда Трампа — с весны 2018-го вплоть до сложения им полномочий в январе 2021 года.

В том же заявлении было сказано, что США будут придерживаться политики "отказа признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права".

Комментируя переговоры в Лондоне украинский лидер отметил, что сейчас "эмоции зашкаливают", но все равно хорошо, что представители пяти стран встретились.

"Стороны высказали свои мнения и с уважением восприняли позиции друг друга. Важно, чтобы каждая сторона была не просто участником, а внесла значимый вклад.

Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои предложения. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к прочному миру.

Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии с их твердыми решениями", — написал президент Украины.

Напомним, ранее СМИ писали, что США готовы признать российский контроль над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

В частности, Русская служба ВВС сообщала, что США передали Киеву и его европейским союзникам свои предложения по окончанию российско-украинской войны. Отмечалось, что план Вашингтона в числе прочего предполагает официальное признание российского контроля над украинским полуостровом Крым.

Зеленский на это заявил, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Трамп же раскритиковал позицию украинского президента, заявив, что она "вредит мирным переговорам".

"Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?

На этой территории также находятся, в течение многих лет до "передачи Обамой", крупные российские базы подводных лодок.

Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны", - заявил Трамп.