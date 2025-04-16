Time включил Трампа и Маска в список 100 самых влиятельных людей

Журнал Time опубликовал свою версию списка 100 самых влиятельных людей. В него вошли президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, бизнесмен и чиновник Илон Маск, передает NUR.KZ.

По версии журнала, в список самых влиятельных лидеров вошли президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, основатель SpaceX Илон Маск и министр торговли Говард Лютник.

В статье про Трампа говорится, что "ни один другой современный президент не захватил контроль над правительством США так решительно, как Дональд Трамп".

"Оставшаяся часть его срока покажет, насколько он может согнуть страну - и мир - прежде чем она сломается", - пишет корреспондент Time Брайан Беннет.

Также в категорию лидеров по мнению редакции попали британский премьер Кир Стармер, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц и временный президент Сирии, назначенный после свержения режима Башара Асада - Ахмед аш-Шараа.

В категорию деятелей искусства Time включил певца Эда Ширана, актрису Скарлетт Йоханссон, Николь Шерзингер, актера и продюсера корейского происхождения Дэниэла Дэ Кима и других.

В "иконах" - актеры Деми Мур и Эдриен Броуди, а также француженка Жизель Пелико, чей бывший муж предстал перед судом за то, что в тайне от нее накачивал ее наркотическими препаратами и насиловал, а также приглашал десятки других мужчин насиловать ее.

В число "титанов" вошли теннисистка Серена Уильямс, многократная олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлс, основатель Meta Марк Цукерберг и ведущий подкастов Джо Роган.

"Пионерами" Time выбрал хирурга-трансплантолога Роберта Монтгомери, пионера лапароскопического донорства почек, Эллисон Сессо, главу организации, выкупающей и аннулирующей долги американцев по медстрахованию, и других.

В число "инноваторов" редакция включила рэпера Снуп Догга за его "фирменное обаяние" и вдохновляющее воздействие на окружающих, ведущую "Золотого глобуса" Никки Глейзер ("никто не делает этого так, как Никки, мне нравится видеть, как она сияет"), юриста Джоша Коскоффа, который отсудил компенсацию в размере 73 млн долларов семьям жертв Сэнди Хук в борьбе с Remington, компанией-производителем винтовки AR-15, использованной для убийства 20 детей и шести взрослых в Ньютауне.

Напомним, Трамп стал человеком 2024 года по версии журнала Time. По мнению редакции журнала, "политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории". Кроме того, в материале о Трампе авторы назвали его "самым могущественным человеком в мире".

В шорт-лист претендентов на звание "Человека года-2024" помимо Дональда Трампа также вошли Кейт Миддлтон, Камала Харрис, Юлия Навальная и другие.

Отметим, что в ноябре прошлого года Трамп уже попадал на обложку журнала Time - тогда было опубликовано его фото во время выступления с победной речью.

Напомним, Дональд Трамп вошел в историю США, став вторым президентом, вернувшимся на пост главы государства после проигрыша на прошлых выборах.

Добавим также, что в начале апреля этого года журнал Forbes опубликовал обновленный список богатейших людей планеты, в который вошли и шесть казахстанцев. Пятеро из них оказались богаче президента США Дональда Трампа.