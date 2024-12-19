Изнасилования Жизель Пелико во Франции: бывшему мужу дали 20 лет тюрьмы, остальные 50 подсудимых также получили сроки

Суд в Авиньоне на юге Франции вынес приговоры по делу Жизель Пелико, чей бывший муж предстал перед судом за то, что в тайне от нее накачивал ее наркотическими препаратами и насиловал, а также приглашал десятки других мужчин насиловать ее.

Ее бывший муж Доминик Пелико был признан виновным в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Суд приговорил его к 20 годам тюремного заключения, это максимально возможный срок, предусмотренный законодательством. Ранее Пелико признал свою вину.

Обвинительные приговоры вынесены и остальным обвиняемым, вместе с Пелико судили еще 50 мужчин. Им всем вынесены обвинительные приговоры, они получили от трех до 15 лет тюрьмы.

Дети супругов Пелико считают, что приговоры, вынесенные французским судом виновным по этому делу, были слишком мягкими, сообщил AFP один из членов семьи, попросивший не называть его имени.

"Дети разочарованы такими низкими приговорами", — сказал он агентству.

На подачу апелляций суд выделил 10 дней. Адвокат Доминика Пелико Беатрис Заварро после судебного заседания сообщила, что ее клиент еще не принял решение, оспаривать ли приговор.

Пелико сможет претендовать на условно-досрочное освобождение не раньше, чем после отбытия двух третей срока, сказал, обращаясь к нему, председательствующий судья Роже Арата.

Наблюдатели отмечают, что сроки тюремного заключения для большинства обвиняемых на несколько лет меньше тех, что запрашивало обвинение. Адвокаты многих подсудимых после заседания сказали журналистам, что удовлетворены приговорами.

Дело Доминика Пелико, который в течение 10 лет пичкал свою жену наркотиками и предлагал незнакомцам изнасиловать ее, активно обсуждалось в прессе по всему миру. Этому немало способствовало необычное и примечательное решение Жизель Пелико отказаться от своего права на анонимность и открыть судебный процесс для общественности и СМИ.

После оглашения решения судей Жизель Пелико (она официально сменила фамилию и пользовалась ею только в контексте суда) зачитала заявление, в котором признала, что процесс стал для нее тяжелым испытанием.

"Открывая двери этого процесса 2 сентября, я желала, чтобы общество могло погрузиться в споры, которые там происходили. Я ни разу не пожалела об этом решении", — продолжила она.

Отвечая на вопросы о вынесенных приговорах, женщина подчеркнула, что уважает суд и его решение.

Адвокаты потерпевшей также успешно добились показа в суде отснятых видеозаписей, чтобы опровергнуть линию защиты о "случайном изнасиловании", согласно которой мужчины не могли насиловать Жизель, поскольку не знали, что она была без сознания.

Благодаря имеющимся видеозаписям никто из мужчин не смог отрицать, что когда-либо был в доме Пелико. Однако большинство из них решительно оспаривали обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, которые и повлекли за собой суровые приговоры.

Судя по найденным на компьютере Доминика Пелико файлам, в изнасилованиях принимали участие более 70 мужчин, 51 из них удалось идентифицировать и привлечь к суду (одного судили заочно). Это люди самых разных профессий — пожарные, водители-дальнобойщики, госслужащие.

"Она не хочет, чтобы ее считали иконой", — сказал в интервью Би-би-си накануне оглашения приговора адвокат Жизель Пелико Стефана Бабонно. По его словам, она отказалась от права на анонимность и вынесла дело на всеобщее обозрение отчасти для того, чтобы показать другим женщинам, что "в них есть сила, которую они даже не могут себе представить, и что они должны доверять себе. Это ее послание".