Time опубликовал список претендентов на звание "Человек года – 2024"

Президент США Дональд Трамп, вице-президент США Камала Харрис, основатель Tesla Илон Маск вошли в шорт-лист на звание "Человек года — 2024" по версии журнала Time, передает NUR.KZ.

Полный список кандидатов опубликован на сайте издания.

Глава SpaceX уже был назван человеком года в 2021 году, но в 2024, пишет СМИ, он «шагнул в мир политики»: поддерживал Трампа и появлялся на митингах. Кроме того, Илон Маск возглавит новый департамент эффективности правительства.

Также в шорт-листе оказался и основатель соцсети Марк Цукерберг, состояние которого на сегодняшний день достигло $ 210 млрд, что делает его четвертым самым богатым человеком в мире.

Ещё один представитель политики также претендует стать «Человеком года»: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого журнал называет «одним из самых влиятельных и противоречивых лидеров» в этом году, продолжил военное наступление на сектор Газа в 2024-м, несмотря на противоречивые мнения. В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху, его бывшего министра обороны и военного руководителя ХАМАС по обвинению в преступлениях против человечности.

Также в списке оказалась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон после слухов об ее «исчезновении». Издание отмечает, что инцидент поднял вопрос о неприкосновенности частной жизни в СМИ.

Журнал объявит "Человека года" 12 декабря