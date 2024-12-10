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Time опубликовал список претендентов на звание "Человек года – 2024"

Опубликовано:

Time Журнал
Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Президент США Дональд Трамп, вице-президент США Камала Харрис, основатель Tesla Илон Маск вошли в шорт-лист на звание "Человек года — 2024" по версии журнала Time, передает NUR.KZ.

Полный список кандидатов опубликован на сайте издания.

Глава SpaceX уже был назван человеком года в 2021 году, но в 2024, пишет СМИ, он «шагнул в мир политики»: поддерживал Трампа и появлялся на митингах. Кроме того, Илон Маск возглавит новый департамент эффективности правительства. 

Также в шорт-листе оказался и основатель соцсети Марк Цукерберг, состояние которого на сегодняшний день достигло $ 210 млрд, что делает его четвертым самым богатым человеком в мире. 

Ещё один представитель политики также претендует стать «Человеком года»: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого журнал называет «одним из самых влиятельных и противоречивых лидеров» в этом году, продолжил военное наступление на сектор Газа в 2024-м, несмотря на противоречивые мнения. В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху, его бывшего министра обороны и военного руководителя ХАМАС по обвинению в преступлениях против человечности.

Также в списке оказалась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон после слухов об ее «исчезновении». Издание отмечает, что инцидент поднял вопрос о неприкосновенности частной жизни в СМИ.

Журнал объявит "Человека года" 12 декабря

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198225-time-opublikoval-spisok-pretendentov-na-zvanie-chelovek-goda-2024/

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