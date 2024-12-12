Трамп стал человеком года по версии журнала Time

Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года. В материале журнал назвал его "самым могущественным человеком в мире", передает NUR.KZ.

Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года. В материале о Трампе авторы назвали его "самым могущественным человеком в мире".

По мнению журнала, "политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории".

"Его первый срок закончился позором, когда его попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США. Его избегало большинство партийных чиновников, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года на фоне многочисленных уголовных расследований",- пишет издание.

Также журнал упомянул суды с участием Трампа, а также покушение на него.

"За следующие четыре месяца он победил не одного, а двух своих оппонентов-демократов, победил во всех семи колеблющихся штатах и ​​стал первым республиканцем, победившим по результатам всенародного голосования за 20 лет. Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию и заставил демократов разобраться с тем, что пошло не так", - сказано в публикации.

Ранее мы писали, что журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "Человека года - 2024". В список вошли Дональд Трамп, Кейт Миддлтон, Юлия Навальная, Камала Харрис и другие.

С 1927 года журнал Time ежегодно выбирает человека, группу или концепцию, которые оказали наибольшее влияние, хорошее или плохое, на мир за предыдущие 12 месяцев. В 2023 году это звание получила поп-звезда Тейлор Свифт, до этого человеком года был выбран президент Украины Владимир Зеленский, миллиардер Илон Маск, экс-глава США Барак Обама и другие.