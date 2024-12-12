Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп стал человеком года по версии журнала Time

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп: Peter Kramer/NBC via Getty Images

Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года. В материале журнал назвал его "самым могущественным человеком в мире", передает NUR.KZ.

Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года. В материале о Трампе авторы назвали его "самым могущественным человеком в мире".

По мнению журнала, "политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории".

"Его первый срок закончился позором, когда его попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США. Его избегало большинство партийных чиновников, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года на фоне многочисленных уголовных расследований",- пишет издание.

Также журнал упомянул суды с участием Трампа, а также покушение на него.

"За следующие четыре месяца он победил не одного, а двух своих оппонентов-демократов, победил во всех семи колеблющихся штатах и ​​стал первым республиканцем, победившим по результатам всенародного голосования за 20 лет. Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию и заставил демократов разобраться с тем, что пошло не так", - сказано в публикации.

Ранее мы писали, что журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "Человека года - 2024". В список вошли Дональд Трамп, Кейт Миддлтон, Юлия Навальная, Камала Харрис и другие.

С 1927 года журнал Time ежегодно выбирает человека, группу или концепцию, которые оказали наибольшее влияние, хорошее или плохое, на мир за предыдущие 12 месяцев. В 2023 году это звание получила поп-звезда Тейлор Свифт, до этого человеком года был выбран президент Украины Владимир Зеленский, миллиардер Илон Маск, экс-глава США Барак Обама и другие.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199755-tramp-stal-chelovekom-goda-po-versii-zhurnala-time/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie