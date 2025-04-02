Пять казахстанцев из списка Forbes оказались богаче Трампа

Журнал Forbes опубликовал обновленный список богатейших людей планеты, в который вошли и шесть казахстанцев. Пятеро из них оказались богаче президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ.

Из Казахстана в список богатейших людей планеты попали 6 человек.

Выше всех в рейтинге Вячеслав Ким, он занимает 464 позицию с состоянием в 7,1 млрд долларов. Как указано на сайте издания, Ким является акционером и председателем совета директоров крупнейшей казахстанской финтех-компании Kaspi.kz.

Вячеслав Ким. Фото: olympic.kz

Далее следует Тимур Турлов - 605 место с состоянием в 5,8 млрд долларов. Он указан как генеральный директор и основатель Freedom Holding, казахстанской брокерской компании, осуществляющей деятельность в Центральной Азии, Европе и США.

Тимур Турлов. Фото: t.me/KZgovernment

Казахстанский бизнесмен Михаил Ломтадзе занял 597 позицию рейтинга, его состояние оценивается в 5,9 млрд долларов.

Михаил Ломтадзе. Фото: Kaspi.kz

Еще один казахстанский бизнесмен, президент холдинга "Казахмыс" Владимир Ким - на 620-й строчке рейтинга, его состояние оценивается в 5,7 млрд долларов.

Владимир Ким. Фото: akorda.kz

На 673-й позиции рейтинга богатейших людей планеты Динара и Тимур Кулибаевы, которые являются совладельцами Halyk Bank и холдинговой группы "Алмэкс". Их состояние оценивается в 5,3 млрд долларов.

Динара Кулибаева. Фото: foundation.kz

Тимур Кулибаев. Фото: kazenergy.com

Замыкает список казахстанцев в рейтинге Forbes Булат Утемуратов с состоянием 3,7 млрд долларов. По информации издания, Утемуратов - казахстанский инвестор, инвестиционный портфель которого включает активы в гостиничном секторе и компаниях мобильной связи Kar-tel и кыргызстанской Sky Mobile.

Булат Утемуратов. Фото: instagram.com/official.bulatutemuratov

Примечательно, что президент США Дональд Трамп оказался лишь на 711 месте списка, его состояние оценивается в 4,9 млрд долларов.

Добавим, Forbes также опубликовал рейтинг стран, гражданство которых имеют богатейшие люди планеты.

Так, больше всего представителей рейтинга из США - 902 миллиардера, Китая - 516 человек, и Индии - 205 человек. В пятерку также вошли Германия с 171 миллиардером и Россия, гражданство которой имеют 146 представителей списка.

А богатейшим человеком планеты в очередной раз стал американский предприниматель, владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети Х Илон Маск, его состояние оценивается в 342 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга - глава корпорации Meta Марк Цукерберг с состоянием в 216 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров рейтинга основатель компании Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в 215 млрд долларов.

В первую пятерку также вошли основатель Oracle Ларри Эллисон (192 млрд) и генеральный директор крупнейшей в мире компании по производству предметов роскоши LVMH Бернар Арно (178 млрд).

Напомним, ранее сообщалось, что число долларовых миллиардеров в России обновило рекорд - оно выросло сразу на 20 человек, а совокупное состояние российских миллиардеров достигло 580 млрд долларов. В прошлом году этот показатель составлял 537 млрд долларов.