"Хотим дать переговорам шанс": Евросоюз заморозил тарифы против США на 90 дней

Евросоюз заморозит на 90 дней введение ответных пошлин на товары из США, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает NUR.KZ.

Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление на своей официальной странице в X.

"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Завершая принятие контрмер ЕС, получивших решительную поддержку со стороны наших государств-членов, мы приостановим их на 90 дней. Если переговоры не принесут результатов, вступят в силу наши контрмеры", - написала фон дер Ляйен.

Она также добавила, что в данный момент продолжается подготовительная работа "по дальнейшим мерам противодействия". По ее словам, "все варианты остаются на столе".

Напомним, накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран. Позже Трамп объяснил паузу в ведении пошлин до 50% чрезмерной обеспокоенностью граждан.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы должны были начать действовать с этой недели, однако накануне Трамп заявил о 90-дневной паузе. При этом пауза не коснется Китая - для него наоборот тарифы повышены до 125%.

Ранее Трамп, комментируя реакцию мировых лидеров на введение пошлин, заявлял, что "другие страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку". Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.

Кроме того, глава США сообщал, что Штаты уже начали получать прибыль а 2 млрд долларов в день от введенных тарифов.