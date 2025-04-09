Как торговая война между США и Китаем может повлиять на мировую экономику?

Полномасштабная торговая война между Китаем и США становится реальностью после того, как президент Дональд Трамп ввел тарифы более 100% на импорт китайских товаров.

Это перевод статьи, подготовленной командой BBC Verify. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Китай заявил, что будет "сражаться до конца", а не капитулировать перед тем, что он рассматривает как принуждение со стороны Соединенных Штатов. Руководство страны уже повысило собственные торговые барьеры против США. В среду, 9 апреля, стало известно, что Китай повысил пошлины на все товары из США до 84%.

Что означает обострение торгового конфликта для мировой экономики?

Насколько велика торговля США и Китая?

В прошлом году объем торговли товарами между двумя экономическими державами составил около 585 млрд долларов

При этом Соединенные Штаты импортировали из Китая гораздо больше ($440 млрд), чем Китай из США ($145 млрд).

В результате в 2024 году дефицит торгового баланса США с Китаем - разница между импортом и экспортом - составила 295 млрд долларов. Это значительный торговый дефицит, эквивалентный примерно 1% экономики США.

Но это меньше, чем цифра в один триллион долларов, которую Трамп неоднократно называл на этой неделе.

Трамп уже ввел значительные пошлины для Китая во время своего первого срока на посту президента. Его преемник Джо Байден сохранил и увеличил эти пошлины.

В совокупности эти торговые барьеры помогли снизить долю товаров, которые США импортируют из Китая, с 21% от общего объема американского импорта в 2016 году до 13% в прошлом году.

В итоге за последнее десятилетие зависимость США от Китая в торговле уменьшилась.

Тем не менее, аналитики отмечают, что некоторые китайские товары, экспортируемые в США, были перенаправлены через страны Юго-Восточной Азии.

Например, в 2018 году администрация Трампа ввела тарифы в 30% на импортируемые из Китая солнечные панели. Однако, в 2023 году Министерство торговли США представило доказательства того, что китайские производители солнечных панелей перенесли свои сборочные операции в такие страны, как Малайзия, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам, а затем отправляли готовую продукцию в США из этих стран, фактически обходя тарифы.

Новые "ответные" тарифы Трампа, введенные против этих стран, приведут к повышению цен на широкий спектр товаров в США, которые в конечном счете имеют китайские корни.

Что США и Китай импортируют друг у друга?

В 2024 году самой крупной категорией товаров, экспортируемых из США в Китай, были соевые бобы - в основном для кормления 440 миллионов свиней в Китае.

США также отправляли в Китай фармацевтические препараты и нефтепродукты.

В обратном направлении, из Китая в США, шли большие объемы электроники, компьютеров и игрушек. Также экспортировалось большое количество аккумуляторов, необходимых для электромобилей.

Самая большая категория американского импорта из Китая - смартфоны, на них приходится 9% от общего объема. Большая часть этих смартфонов производится в Китае для американской транснациональной компании Apple.

Тарифы США в отношении Китая стали одним из основных факторов снижения рыночной стоимости Apple в последние недели: за последний месяц цена ее акций упала на 20%.

Все эти товары, импортируемые в США из Китая, уже должны были значительно подорожать для американцев из-за 20% пошлин, которые администрация Трампа уже ввела против Пекина.

Теперь пошлины выросли до 104%. Последствия могут быть в пять раз сильнее.

Кроме того, американский импорт в Китай также подорожает из-за ответных тарифов Китая, что в итоге нанесет аналогичный ущерб китайским потребителям.

Однако помимо тарифов у этих двух стран есть и другие способы навредить друг другу через торговлю.

Китай играет центральную роль в переработке многих жизненно важных для промышленности металлов - от меди и лития до редкоземельных металлов.

Пекин может создать препятствия для доставки этих металлов в США.

Это уже было сделано в случае с двумя материалами - германием и галлием - которые используются военными в тепловидении и радиолокации.

Что касается США, то они могут попытаться ужесточить технологическую блокаду Китая, начатую Джо Байденом, усложнив импорт передовых микрочипов, необходимых для таких технологий, как искусственный интеллект, которые Китай пока еще не может производить самостоятельно.

На этой неделе советник Дональда Трампа по вопросам торговли Питер Наварро предположил, что США могут оказать давление на другие страны, включая Камбоджу, Мексику и Вьетнам, чтобы те не торговали с Китаем, если они хотят продолжать экспорт в США.

Как это может повлиять на другие страны?

На долю США и Китая приходится значительная часть мировой экономики - около 43% в этом году, по данным Международного валютного фонда.

Если они начнут полномасштабную торговую войну, которая замедлит их рост или даже приведет к рецессии, это, скорее всего, нанесет ущерб экономике других стран в виде замедления глобального роста.

Также, вероятно, пострадают и мировые инвестиции.

Есть и другие потенциальные последствия.

Китай - крупнейший в мире производитель, выпускающий значительно больше товаров, чем требуется для внутреннего потребления.

Он уже имеет почти триллионный товарный профицит - это означает, что он экспортирует больше товаров в остальной мир, чем импортирует.

И зачастую эти товары производятся по цене ниже реальной себестоимости благодаря внутренним субсидиям и государственной финансовой поддержке, например, дешевым кредитам, для привилегированных фирм.

Среди примеров такого производства - сталь.

Существует риск, что если такие товары не смогут попасть в США, китайские компании будут пытаться "демпинговать" их за границей.

Хотя это может быть выгодно некоторым потребителям, это также может нанести ущерб производителям в странах, угрожая рабочим местам и заработной плате.

Лоббистская группа UK Steel предупредила об опасности того, что избыток стали может быть перенаправлен на британский рынок.

Побочные последствия тотальной торговой войны между Китаем и США будут ощущаться во всем мире, и большинство экономистов считают, что они будут крайне негативными.