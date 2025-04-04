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Российский суд вынес решение по итогам проверки КТК

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Трубопровод КТК
Трубопровод. Иллюстративное фото: cpc.ru

Приморский районный суд Новороссийска назначил Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) штраф в размере 200 тысяч рублей, без приостановки работы, передает NUR.KZ.

Как сообщает Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) в Telegram-канале, Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края рассмотрел дело об административном правонарушении АО "КТК-Р".

Дело рассмотрено по итогам проверки Федеральной службой по надзору в сфере транспорта объектов Морского терминала КТК в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, а также безопасности инфраструктурных объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами.

Выездная проверка была проведена в отношении:

  • портовых сооружений КТК и деятельности по их эксплуатации;
  • погрузочно-разгрузочной деятельности КТК применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах с использованием выносных причальных устройств 1, 2, 3 и причала для вспомогательных судов Морского терминала КТК;
  • деятельности КТК по организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности.

Проверкой были рассмотрены порядка 43 нормативных документа, имеющихся в распоряжении КТК, включая планы, свидетельства, паспорта, акты и др., осуществлены осмотры оборудования, в том числе, с применением подводных аппаратов.

Согласно материалам протокола об административном правонарушении, компания допустила отдельные нарушения требований при осуществлении перевалки нефти с использованием ВПУ. Надзорным органом было предписано АО "КТК-Р" устранить выявленные нарушения до 30 июня 2025 года.

Ответственность за указанные правонарушения предусмотрены ч. 3. ст. 14.43 и ч. 4. ст. 14.1.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Суд, рассмотрев доводы и документы проверки, постановил привлечь к административной ответственности и наложить административный штраф на АО "КТК-Р" в размере 200 000 рублей, без административного приостановления работы ВПУ.

Напомним, в конце марта сообщалось, что КТК приостановил работу двух из трех ВПУ из-за нарушений в России. Отмечалось, что это сделано в ходе проверок безопасности инфраструктурных объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами.

"В отношении АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р" с 27 по 31 марта 2025 года была выполнена внеплановая выездная проверка в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. По результатам проверки получены соответствующие документы: акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2.

Также по результатам проверки и освидетельствования объектов морского терминала КТК со стороны ФАУ "Российский морской регистр судоходства" с 31 марта 2025 года был приостановлен класс ВПУ КТК-1 (РС 010784) и ВПУ КТК-2 (РС 010799). Согласно требованиям законодательства КТК вывело оба устройства из эксплуатации до устранения выявленных недостатков", - говорилось в сообщении.

Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК ) - это нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

В феврале этого года в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме. А на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".

А в министерстве энергетики Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233251-rossiyskiy-sud-vynes-reshenie-po-itogam-proverki-ktk/