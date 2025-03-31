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КТК приостановил работу двух из трех ВПУ из-за нарушений в России

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Объект КТК
Объект. КТК. Иллюстративное фото: cpc.ru

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума сообщили о временном выводе из эксплуатации двух выносных причальных устройств - ВПУ-1 и ВПУ-2, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщили о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2. Отмечается, что это сделано в ходе проверок безопасности инфраструктурных объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами.

По данным пресс-службы KTK, проверки осуществляются в организациях, действующих в морских портах Новороссийска, Темрюка, Сочи, Туапсе и других. Проведение проверок организовано в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

"В отношении АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р" с 27 по 31 марта 2025 года была выполнена внеплановая выездная проверка в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. По результатам проверки получены соответствующие документы: акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2.

Также по результатам проверки и освидетельствования объектов морского терминала КТК со стороны ФАУ "Российский морской регистр судоходства" с 31 марта 2025 года был приостановлен класс ВПУ КТК-1 (РС 010784) и ВПУ КТК-2 (РС 010799). Согласно требованиям законодательства КТК вывело оба устройства из эксплуатации до устранения выявленных недостатков", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все перевалочные операции на морском терминале консорциума будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году. Также в пресс-службе добавили, что акционеры КТК уведомлены о предписаниях надзорных органов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231954-ktk-priostanovil-rabotu-dvuh-prichalnyh-ustroystv-v-rossii-iz-za-narusheniy/