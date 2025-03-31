Марин Ле Пен и еще 8 депутатов Европарламента признаны виновными в хищении средств ЕС

Глава фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными в хищении средств.

Как сообщается на сайте The Guardian, изданием получена первая информация из Парижского суда о том, что Марин Ле Пен и еще восемь членов Европарламента признаны виновными в хищении средств этого органа.

"Решение суда может стать поворотным моментом в политической карьере Ле Пен, лишив ее возможности участвовать в выборах 2027 года (она заявила, что прокуроры хотели ее "политической смерти") и поставив под сомнение будущее ее движения", - пишут авторы.

По информации французского телеканала BFMTV, перевод с которого приводит РБК, обвинение настаивает, что ультраправые создали "схему хищения" 21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников.

Всего по делу проходят 27 человек, их подозревают в фиктивном найме ассистентов в 2004-2016 годах. Помощники, как утверждается, на самом деле работали на национальном уровне. Среди ассистентов Ле Пен (евродепутат в 2004-2017 годах) были сотрудница штаба ее партии в пригороде Парижа и телохранитель отца политической деятельницы Жан-Мари Ле Пена.

Напомним, суд над Марин Ле Пен - лидером крайне правой партии "Национальное объединение" и потенциальным кандидатом в президенты Франции на следующих выборах - начался в конце сентября.

Политика обвиняют в незаконном использовании средств Европарламента. По схожему обвинению под судом оказались еще более 20 высокопоставленных представителей партии Ле Пен. Им вменяют в вину тот факт, что они наняли ассистентов, которые помогали партии вместо того, чтобы работать на Европарламент, который оплачивал их услуги.

Ранее в июне 2024 года во Франции прошел первый тур парламентских выборов, согласно первым результатам опросов на выходе из избирательных участков, лидировало "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла, набравшее 34% голосов.

Добавим, позднее в декабре прошлого года Русская служба Би-би-си писала, что во Франции в самом разгаре политический кризис. Премьер-министр Мишель Барнье, который провел на своем посту меньше трех месяцев, уходит, депутаты Национального собрания объявили ему вотум недоверия. В чем причина этого кризиса и как Франция собирается из него выходить - читайте здесь.