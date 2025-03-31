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Марин Ле Пен лишили свободы на 4 года

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Марин Ле Пен после приговора
Марин Ле Пен после приговора. Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Суд Парижа приговорил лидера фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на 4 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, окончательный вердикт в отношении Марин Ле Пен уже вынесен. Она 5 лет не сможет баллотироваться на должности в органы государственной власти, что фактически исключает ее из президентской гонки 2027 года.

"Судьи также приговорили Ле Пен к четырем годам тюремного заключения (из которых два года - условный срок) и штрафу в размере 100 тыс. евро.

Она почти наверняка подаст апелляцию, и тюремное наказание и штраф не будут применены, пока ее апелляционные возможности не будут исчерпаны", - пишет издание.

Сегодня стало известно, что глава фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными в хищении средств.

Обвинение настаивало, что ультраправые создали "схему хищения" 21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников. Всего по делу проходят 27 человек, их подозревают в фиктивном найме ассистентов в 2004-2016 годах. Помощники, как утверждается, на самом деле работали на национальном уровне.

Добавим, суд над Марин Ле Пен начался в конце сентября. А в июне 2024 года во Франции прошел первый тур парламентских выборов, согласно первым результатам опросов на выходе из избирательных участков, лидировало "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла, набравшее 34% голосов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231855-le-pen-lishili-svobody-na-4-goda/