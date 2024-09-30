В Париже начался суд над Марин Ле Пен: ее обвиняют в растрате денег Евросоюза

В понедельник в Париже начался суд над Марин Ле Пен — лидером крайне правой партии «Национальное объединение» и потенциальным кандидатом в президенты Франции на следующих выборах. Политика обвиняют в незаконном использовании средств Европарламента.

По схожему обвинению под судом оказались еще более 20 высокопоставленных представителей партии Ле Пен. Им вменяют в вину тот факт, что они наняли ассистентов, которые помогали партии вместо того, чтобы работать на Европарламент, который оплачивал их услуги.

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить штраф и даже тюремное заключение. Это также потенциально может привести к 10-летнему запрету занимать политические должности и поставить крест на ее надеждах баллотироваться в президенты.

Сама Ле Пен вину отрицает, а пресс-секретарь «Национального объединения» Лоран Жакобелли заявил, что партия сделает все возможное, чтобы доказать, что «никакого системного хищения денег у Евросоюза нет».

«Мы намерены доказать, что можно быть ассистентом Европарламента и при этом быть вовлеченным в жизнь «Национального объединения», — заявил он в понедельник французским СМИ.

Прибыв в суд, Марин Ле Пен заявила, что относится к этому процессу со спокойствием, и подчеркнула, что ни она, ни ее коллеги не нарушили никаких политических правил.

Отцу Марин, основателю «Национального фронта», позже переименованного в «Национальное объединение», Жану-Мари Ле Пену также предъявлены схожие обвинения. Однако он на суде присутствовать не будет по причине слабого здоровья и возраста — ему уже 96 лет.

О возможных нарушениях со стороны партии Ле Пен стало известно из отчета Европарламента, подготовленного еще в 2015 году. В документе было сказано, что «Национальное объединение» с 2004 года занимается фиктивным наймом ассистентов депутатов Европарламента, которые одновременно занимали должности в партии Ле Пен.

Марин Ле Пен проходит по этому делу как глава партии и бывший законодатель ЕС. Среди прочего, прокуроры утверждают, что один из нанятых парламентских ассистентов на самом деле служил телохранителем Мари Ле Пен и ее отца.

Прокуроры также рассчитывают взыскать с партии более 3 млн евро. «Национальное объединение» уже выплатило миллион евро, однако в партии утверждают, что это не следует рассматривать как признание вины.

Ожидается, что суд продлится около двух месяцев.

Успехи и неудачи на выборах

Проиграв нынешнему президенту Эммануэлю Макрону президентские выборы 2017 года, Марин Ле Пен переименовала «Национальный фронт» в «Национальное объединение».

В 2022 году Марин Ле Пен официально передала лидерство 27-летнему Жордану Барделла.

Ле Пен также принимала участие в президентских выборах 2012 и 2022 годов, а также намерена баллотироваться на выборах 2027 года.

Она остается депутатом Национального собрания Франции. По итогам прошедших летом парламентских выборов правая коалиция во главе с «Национальным объединением» неожиданно заняла третье место.

Однако сформировать правительство она не смогла и Макрон назначил премьер-министром правоцентристского политика Мишеля Барнье.

За несколько недель до парламентских выборов партия Ле Пен, которая проводит жесткую антииммиграционную политику, выступает за ограничение социальных пособий и налоговые сокращения, одержала убедительную победу на выборах в Европарламент.