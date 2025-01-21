Трамп ввел ограничения на получение гражданства США по праву рождения

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп ввел ограничения на предоставление гражданства США по праву рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на информационный бюллетень, Трамп подписал указ, запрещающий федеральным агентствам выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданину США.

Распоряжение, которое распространяется на детей, родившихся по истечении 30 дней с момента принятия указа, применяется в случаях, когда родители находятся в США незаконно или когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец не является гражданином страны.

Госсекретарю, генпрокурору и нескольким министрам поручено принять меры для реализации указа.

Отметим, еще в начале декабря прошлого года Трамп заявлял, что отменит в Соединенных Штатах гражданство по праву рождения. При этом он не смог четко пояснить, как он собирается обойти 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой все лица, родившиеся или натурализованные в США и ​​подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов.

Он также заявил о необходимости разработать правительственную программу для детей, которые иммигрировали со своими семьями в очень раннем возрасте.

Напомним, в декабре Трамп сообщил о намерении депортировать около миллиона человек из США, велись переговоры с Мексикой и Сальвадором.

А вчера на своей инаугурации новый президент США заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе двух стран и использует армию для сдерживания нелегальной миграции. По словам Трампа, начинается "процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли".

СМИ сообщали, что после речи Трампа полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. Несмотря на это, к границе двинулся караван мигрантов.