"Путь к гражданству": Трамп анонсировал введение "золотых карт" стоимостью 5 млн долларов

Дональд Трамп заявил, что в США вводят продажу "золотых карт", ​​дающую богатым иностранцам право жить и работать в США. Стоимость карты составит 5 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, США будут продавать состоятельным иностранцам так называемые "золотые карты", дающие право жить и работать в США и открывающие путь к получению американского гражданства. Такое заявление сделал президент штатов Дональд Трамп, выступая перед журналистами. Озвучена и стоимость такой "золотой карты".

"Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть, к примеру, грин-карта. А это - золотая карта. Мы собираемся назначить за эту карту цену на уровне примерно 5 млн долларов, и это обеспечит вам привилегии грин-карты, плюс это своего рода путь к гражданству. И богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту", - цитирует заявление Трампа телеканал.

Министр торговли США Говард Лютник дополнил, что карта заменит правительственную программу иммиграционных виз для инвесторов EB-5.

"Конечно, им придется пройти проверку, чтобы убедиться, что они - замечательные граждане мирового класса", - отметил Лютник.

По информации Трампа, продажа карт начнется примерно через две недели, и предположил, что могут быть проданы миллионы таких карт.

"С юридической точки зрения это совершенно законно", - добавил он.

Трамп ответил и на вопрос, рассмотрит ли он возможность продажи карт российским олигархам.

"Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов, которые очень милые люди", - резюмировал Трамп.

Напомним, в начале декабря прошлого года Трамп заявлял, что отменит в Соединенных Штатах гражданство по праву рождения. При этом он не смог четко пояснить, как он собирается обойти 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой все лица, родившиеся или натурализованные в США и ​​подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов.

Он также заявил о необходимости разработать правительственную программу для детей, которые иммигрировали со своими семьями в очень раннем возрасте.

Уже в январе вступивший в должность президента США Дональд Трамп все же ввел такие ограничения.

Добавим также, что в декабре Трамп сообщил о намерении депортировать около миллиона человек из США, велись переговоры с Мексикой и Сальвадором.

А на своей инаугурации новый президент США заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе двух стран и использует армию для сдерживания нелегальной миграции. По словам Трампа, начинается "процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли".