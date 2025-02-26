Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Путь к гражданству": Трамп анонсировал введение "золотых карт" стоимостью 5 млн долларов

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Дональд Трамп заявил, что в США вводят продажу "золотых карт", ​​дающую богатым иностранцам право жить и работать в США. Стоимость карты составит 5 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, США будут продавать состоятельным иностранцам так называемые "золотые карты", дающие право жить и работать в США и открывающие путь к получению американского гражданства. Такое заявление сделал президент штатов Дональд Трамп, выступая перед журналистами. Озвучена и стоимость такой "золотой карты".

"Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть, к примеру, грин-карта. А это - золотая карта. Мы собираемся назначить за эту карту цену на уровне примерно 5 млн долларов, и это обеспечит вам привилегии грин-карты, плюс это своего рода путь к гражданству. И богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту", - цитирует заявление Трампа телеканал.

Министр торговли США Говард Лютник дополнил, что карта заменит правительственную программу иммиграционных виз для инвесторов EB-5.

"Конечно, им придется пройти проверку, чтобы убедиться, что они - замечательные граждане мирового класса", - отметил Лютник.

По информации Трампа, продажа карт начнется примерно через две недели, и предположил, что могут быть проданы миллионы таких карт.

"С юридической точки зрения это совершенно законно", - добавил он.

Трамп ответил и на вопрос, рассмотрит ли он возможность продажи карт российским олигархам.

"Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов, которые очень милые люди", - резюмировал Трамп.

Напомним, в начале декабря прошлого года Трамп заявлял, что отменит в Соединенных Штатах гражданство по праву рождения. При этом он не смог четко пояснить, как он собирается обойти 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой все лица, родившиеся или натурализованные в США и ​​подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов.

Он также заявил о необходимости разработать правительственную программу для детей, которые иммигрировали со своими семьями в очень раннем возрасте.

Уже в январе вступивший в должность президента США Дональд Трамп все же ввел такие ограничения.

Добавим также, что в декабре Трамп сообщил о намерении депортировать около миллиона человек из США, велись переговоры с Мексикой и Сальвадором.

А на своей инаугурации новый президент США заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе двух стран и использует армию для сдерживания нелегальной миграции. По словам Трампа, начинается "процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223731-put-k-grazhdanstvu-tramp-anonsiroval-vvedenie-zolotyh-kart-stoimostyu-5-mln-dollarov/