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Трамп заявил, что отменит право на получение гражданства по рождению в США

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Қазақ тілінде оқу
Дональд Трамп
Дональд Трамп: Peter Kramer/NBC via Getty Images

Дональд Трамп заявил, что по-прежнему планирует отменить в Соединенных Штатах гражданство по праву рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

Об этом избранный президент заявил в интервью для местного телеканала. Отмечается, что Трамп не смог четко пояснить, как он собирается обойти 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и ​​подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов.

Трамп назвал такую практику смешной, заявив, что намерен ее отменить - и собирался сделать это и раньше, но тогда все внимание понадобилось мерам по борьбе с Covid.

Также он упомянул о необходимости разработать правительственную программу для детей, которые иммигрировали со своими семьями в очень раннем возрасте и с тех пор выросли в Соединенных Штатах.

Но когда Трампа спросили о его планах массовой депортации — и планирует ли он по-прежнему депортировать всех, кто находится в США нелегально, Трамп ответил утвердительно.

"Я думаю, нам придется это сделать", - сказал он, заявив, что начнет с людей с криминальным прошлым, а затем расширит круг действий.

Отметим, что в ноябре Трамп заявлял о назначении "царя границ" или "пограничного царя" - уполномоченного по вопросам охраны границ и депортации. На эту роль Трамп выбрал 62-летнего Тома Хомана. "Царь границ" - бывший офицер полиции, играл важную роль в первой администрации Трампа как исполняющий обязанности директора Миграционной и таможенной полиции.

Позже избранный президент США Дональд Трамп анонсировал новую должность - "царь искусственного интеллекта и криптовалют" в Белом доме.

Добавим, также недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией.

Вчера, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление, подчеркнув, что войну "не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разгорячен снова в любой момент". В свою очередь, пресс-секретарь Путина вновь заявил о готовности России к переговорам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198148-tramp-zayavil-chto-otmenit-pravo-na-poluchenie-grazhdanstva-po-rozhdeniyu-v-ssha/

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