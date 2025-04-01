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Трамп разочарован лидерами России и Украины, заявили в Белом доме

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images

Дональд Трамп "разочарован лидерами по обеим сторонам" конфликта в Украине. Об этом на пресс-конференции заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, в минувшее воскресенье Дональд Трамп заявлял, что испытывает растущее разочарование в отношении Владимира Путина, поскольку мирное соглашение затягивается.

Однако сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что он разочарован "лидерами по обеим сторонам". По ее словам, война длится слишком долго, и с обеих сторон погибло много людей.

"Наша команда продолжает взаимодействовать с Россией, так же как с Украиной, и президент продолжает очень, очень активно заниматься этой темой каждый день", - добавила Ливитт.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Трампа не устраивают заявления Зеленского и Путина.

Напомним, что в интервью NBC Дональд Трамп заявил, что "очень зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если тот не согласится на прекращение огня в Украине.

В Кремле в ответ заявили, что Россия продолжает работу по нормализации двусторонних отношений с США и разрешению конфликта с Украиной, "это процесс, все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции".

Что касается Зеленского, Трамп заявил, что тот отказывается от сделки о добыче полезных ископаемых, и пригрозил украинскому президенту "очень большими проблемами".

"Я думаю, что Зеленский, кстати, пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы - большие, большие проблемы", - заявил президент США ранее в интервью телеканалу Fox News.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232273-tramp-razocharovan-liderami-rossii-i-ukrainy-zayavili-v-belom-dome/