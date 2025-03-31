Иран подготовился запускать ракеты после угроз Трампа
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Иран привел ракеты в боевую готовность, пишет местное издание The Tehran Times. Военные готовы запустить их для возможного ответа на фоне обостряющихся угроз президента США.
Значительное количество этих готовых к запуску ракет находится в подземных сооружениях, разбросанных по всей стране, и рассчитано на то, что они выдержат авиаудары, заявили журналисты.
Отмечается, что их привели в готовность на фоне угроз Трампа из-за ядерной сделки.
Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адреса Ирана за отказ руководства страны от переговоров по ядерной программе.
Отметим, что в начале марта Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у республики. В тот же день он написал, что грядет интересное время в отношениях с Ираном, а США не могут позволить им иметь ядерное оружие.
На следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи без упоминания конкретных стран и политиков сказал, что не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы.
Позже власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".
Однако уже на следующий день президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231786-iran-podgotovilsya-zapuskat-rakety-posle-ugroz-trampa/