У короля Карла III наблюдались побочные эффекты лечения от рака, он отменил планы на пятницу

Король Великобритании Карл III перенес мероприятия со своим участием, запланированные на пятницу, после перенесенных побочных эффектов лечения от рака.

Как сообщил Букингемский дворец, король, которому 76 лет, короткое время находился под наблюдением в больнице из-за временных побочных эффектов от своего продолжающегося онкологического лечения. Сейчас он находится в своей резиденции Кларенс-хаус в Лондоне, работает с документами и делает телефонные звонки из кабинета.

На пятницу у Карла была запланирована довольно обширная программа, включавшая четыре публичных мероприятия в Бирмингеме и посещение Бирмингемской королевской балетной труппы. Также планировались три встречи с иностранными послами, сообщил представитель дворца.

«Он очень надеется, что они [эти мероприятия] можно будет перенести на другое время в будущем», — добавил пресс-секретарь, отметив, что король глубоко извиняется перед всеми, кто занимался организацией поездки в Бирмингем.

Источник во дворце отметил, что случившееся – это «небольшая заминка на пути, который ведет в совершенно правильном направлении».

Об онкологическим диагнозе короля Букингемский дворец впервые сообщил в феврале 2024 года. В первые месяцы после этого Карл воздерживался от участия в публичных мероприятиях, но затем в основном вернулся к прежнему графику.

Букингемский дворец ни разу не раскрывал, какого типа раковая опухоль была обнаружена у монарха. Подробностей о побочных эффектах лечения также не сообщается.

На этой неделе король и королева Камилла объявили о переносе государственного визита в Ватикан в связи с болезнью папы Франциска. Однако визит в Италию, запланированный на апрель, пока должен состояться с некоторыми изменениями в программе.