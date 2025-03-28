Трещины в зданиях появились после землетрясения на юге Казахстана

Трещины в зданиях выявили после землетрясения в Жамбылской области. В настоящее время работает областной оперативный штаб. Об этом сообщили в акимате региона, передает NUR.KZ.

Как отмечается на официальной странице ведомства в Instagram, 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области.

Наибольшая ощутимость (5 баллов) зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т.Рыскулова ощутимость землетрясения составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, Кордайском, Мойынкумском районах - 2 балла.

По поручению главы региона работает областной оперативный штаб. Все объекты систем жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Сведений о пострадавших не поступало.

"По предварительной информации, установлено наличие трещины на стене Дома культуры с. Каракыстак района Т.Рыскулова, здания Меркенской районной больницы, здания школы в селе Ойтал. Информация о других объектах уточняется", - отметили в акимате Жамбылской области.

Глава региона Ербол Карашукеев выехал в район Т.Рыскулова и Меркенский район с целью ознакомления с ситуацией на местах.

Работает "горячая линия" по номеру: 8 (7262) 51-35-75.

Более подробная информация будет предоставлена дополнительно.

Напомним, сегодня в 03:42 на юге Казахстана произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых запечатлен момент землетрясения.

На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

В ведомстве отмечали, что информация о пострадавших не поступала, а объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Однако в Жамбылской области расположены 5 химически опасных объектов. Специалисты организовали взаимодействие для их обследования. Угрозы не выявлено.