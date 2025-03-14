"Ислам – неотъемлемая часть образа жизни казахского народа": ауызашар провел Токаев для участников курултая

В пятницу, 14 марта, от имени президента Казахстана для участников Национального курултая был дан ауызашар, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службы Акорды.

Глава государства отметил, что члены Курултая демонстрируют подлинно неравнодушное отношение к судьбе страны.

"Уверен, что итоги сегодняшнего Курултая послужат на благо Казахстана. Только сплоченная нация способна объединить усилия во имя решения общегосударственных задач. Вы служите достойным примером гражданской ответственности. Искренне признателен вам за это!" – сказал президент.

Президент подчеркнул, что священный месяц Рамазан призывает к благим делам.

"Священный месяц Рамазан, который называют "султаном всех месяцев", призывает нас к благим делам, заботе о ближних и духовному совершенствованию. Все это способствует укреплению нашего единства и солидарности.

Мы как передовая нация должны последовательно идти по пути прогресса. В нынешнем турбулентном мире сплоченность народа приобретает первостепенное значение. Нам нужно сохранять спокойствие, проявлять мудрость и уверенность!" – заявил глава Казахстана.

Кроме того, он высоко оценил роль Национального курултая в обновлении общества.

"Важно доносить до людей принципы государственной политики. Мы должны быть примером для всех. Следует продвигать талантливых и способных граждан, прежде всего, из числа молодежи.

Общими усилиями мы уже осуществили глубокие преобразования. Кардинально обновлена политическая система Казахстана. Воплощаются в жизнь конкретные меры, направленные на реализацию нового экономического курса.

Сегодня масштабные реформы уже дают свои плоды. Хочу отметить особую роль Национального курултая в обновлении общества. Ваши инициативы способствуют своевременному решению многих проблем, и работа в этом направлении будет продолжена", – добавил президент.

Ауызашар. Фото: t.me/aqorda_resmi

Он напомнил, что в начале года в интервью газете "Ана тілі" определил ряд новых задач на ближайшую перспективу.

"Главная цель – строительство Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех и каждого. Эта задача по силам ответственным гражданам. Ведь именно ответственный гражданин – Адал азамат – живет по принципам, которые неразрывно связаны с гуманистическими идеями ислама.

Ислам – неотъемлемая часть мировоззрения и образа жизни казахского народа. Эта религия глубоко переплетена с обычаями и традициями наших предков. Эти две важнейшие ценности – вера и традиции – являются незыблемой основой нашей национальной идентичности", – заявил Токаев.

Президент также призвал молодежь стремиться к инновациям, сохраняя при этом национальную идентичность.

"Традиционный ислам – это религия милосердия и созидания, которой чуждо невежество. Вера нашего народа, передаваемая из поколения в поколение, покоится на непоколебимых моральных ценностях, от которых мы никогда не отступим. Нам следует отличать истину от лжи, добро от зла.

Особенно важно, чтобы молодые люди были открытыми и образованными, следовали по пути познания. Старшему поколению отводится особая миссия – наставлять молодежь на верный путь, воспитывать подрастающее поколение в духе общечеловеческих ценностей.

Важно стремиться к инновациям, сохраняя при этом национальную идентичность. Только так мы станем нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие. И наша религия, и наши многовековые традиции возводят в число добродетелей эти качества", – считает Токаев.

Он подчеркнул, что подлинно цивилизованной может стать только та страна, в которой чистоплотность является неотъемлемой частью культуры.

"Ислам – религия чистоты. Подлинно цивилизованной может стать только та страна, в которой чистоплотность является неотъемлемой частью культуры.

С прошлого года в стране проходит акция "Таза Қазақстан", которая получила широкую поддержку населения и превратилась в общенациональный проект. Особенно активно в ней участвовала молодежь, в том числе и волонтеры. Члены Национального курултая также внесли свою лепту в это важное дело.

Я не раз говорил о том, что "Таза Қазақстан" – это не просто акция, содержание которой ограничивается уборкой улиц и дворов. Это начинание способно повлиять на нашу национальную идентичность и преобразить облик всей страны.

Хочу подчеркнуть, что одной из характеристик "Таза Қазақстан" является чистота сознания и души. Духовная чистота – важнейший фактор, определяющий качество нации. Иными словами, и наша традиционная религия призвана положительно повлиять на формирование нового качества нации", – добавил глава государства.

Он добавил, что ислам – это религия взаимного уважения и согласия.

"Сейчас человечество сталкивается с серьезными вызовами. Нарастают угрозы, с каждым днем усложняется геополитическая ситуация. К сожалению, участились случаи, когда необдуманные действия отдельных невежественных людей и провокаторов негативно влияют на восприятие ислама в мире.

В нынешнее нестабильное время особенно важно крепить нашу солидарность. Мы должны сплоченно, осознавая всю возложенную на нас ответственность, поддерживать государственную политику и защищать наши национальные интересы.

Единство народа – залог стабильности и спокойствия государства. Пусть священный месяц Рамазан принесет процветание нашей стране и благополучие всем согражданам!" – заключил Токаев.

Напомним, месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения, в этом году в стране начался 1 марта. В ДУМК отмечали, что главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы.

1 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев по случаю начала месяца Рамазан.

Кроме того, ДУМК опубликовало расписание оразы и размер фитр-садака. С особенностями соблюдения поста в Рамазан подробнее можно ознакомиться здесь.

Добавим, что согласно информации на сайте ДУМК, Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман.

В месяц Рамазан все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение этого месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.