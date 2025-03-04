Трамп поздравил мусульман с началом Рамазана
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Президент США Дональд Трамп поздравил всех мусульман с началом священного месяца Рамазан. Поздравление опубликовал сайт Белого дома, передает NUR.KZ.
Трамп заявил, что Рамазан - это время черпать надежду, мужество и вдохновение, чтобы вести жизнь святости и добродетели.
"В то время как миллионы американцев-мусульман начинают соблюдать пост, моя администрация вновь подтверждает свою приверженность защите религиозной свободы, которая является неотъемлемой частью американского образа жизни", - говорится в обращении главы США.
Он добавил, что подтверждает также свою решимость "строить будущее мира и признавать достоинство, заложенное в каждой человеческой душе".
"В этот Рамазан я выражаю свои наилучшие пожелания в честь сезона радостных размышлений о бесконечной благодати и бесконечной любви Бога. Да благословит Бог вас и ваши семьи в это чудесное время", - заключил Трамп.
Напомним, в 2025 году месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения мусульман - начался 1 марта.
Как отмечали в ДУМК, Рамазан - великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он призван укрепить веру, помочь преодолеть слабость духа. Пост дает правоверным возможность достичь духовного очищения и преодолеть плотские страсти через воздержание.
Главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы.
С расписанием оразы и намаза для нужного региона, города, района и села можно ознакомиться на сайте muftyat.kz.
А с особенностями соблюдения поста в Рамазан подробнее можно ознакомиться здесь.
Добавим, ранее казахстанцев с началом Рамазана поздравил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225232-tramp-pozdravil-musulman-s-nachalom-ramazana/