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Трамп поздравил мусульман с началом Рамазана

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Президент США Дональд Трамп поздравил всех мусульман с началом священного месяца Рамазан. Поздравление опубликовал сайт Белого дома, передает NUR.KZ.

Трамп заявил, что Рамазан - это время черпать надежду, мужество и вдохновение, чтобы вести жизнь святости и добродетели.

"В то время как миллионы американцев-мусульман начинают соблюдать пост, моя администрация вновь подтверждает свою приверженность защите религиозной свободы, которая является неотъемлемой частью американского образа жизни", - говорится в обращении главы США.

Он добавил, что подтверждает также свою решимость "строить будущее мира и признавать достоинство, заложенное в каждой человеческой душе".

"В этот Рамазан я выражаю свои наилучшие пожелания в честь сезона радостных размышлений о бесконечной благодати и бесконечной любви Бога. Да благословит Бог вас и ваши семьи в это чудесное время", - заключил Трамп.

Напомним, в 2025 году месяц Рамазан - время священного поста и духовного очищения мусульман - начался 1 марта.

Как отмечали в ДУМК, Рамазан - великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он призван укрепить веру, помочь преодолеть слабость духа. Пост дает правоверным возможность достичь духовного очищения и преодолеть плотские страсти через воздержание.

Главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы.

С расписанием оразы и намаза для нужного региона, города, района и села можно ознакомиться на сайте muftyat.kz.

А с особенностями соблюдения поста в Рамазан подробнее можно ознакомиться здесь.

Добавим, ранее казахстанцев с началом Рамазана поздравил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225232-tramp-pozdravil-musulman-s-nachalom-ramazana/