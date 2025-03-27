"Готовиться к худшему": Макрон заявил, что в Париже обсуждали планы поддержки Украины без США

В Париже прошел саммит «коалиции желающих», организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Встреча была посвящена, среди прочего, вопросам гарантий для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Макрон по итогам саммита заявил, что его участники согласились продолжать поддерживать Украину и ее армию, а также обещал продолжать оказывать давление на Россию и ее теневой флот танкеров.

Кроме того, по словам президента Франции, на заседании было решено поручить главам МИД стран-участников коалиции в течение трех недель подготовить предложения о том, как можно было бы контролировать прекращение огня в Украине.

Также Макрон заявил, что в Украину будет направлена франко-британская делегация военных для работы с ВСУ «для планирования их будущего».

Говоря о возможных миротворческих силах, Макрон заявил, что они все еще находятся в стадии формирования. Президент Франции вновь заверил, что они не будут находиться на линии соприкосновения, а необходимы как инструмент «сдерживания» после заключения перемирия.

Отвечая на вопрос журналиста из испанского СМИ о словах спецпредставителя США Стива Уиткоффа о том, что отправка миротворческих войск в Украину была бы «абсурдной», Макрон заявил, что Европа должна быть готова действовать «совершенно в одиночку».

«Будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему», — добавил президент Франции.

По его словам, Европа хотела бы поддержки своих инициатив со стороны США, но, если этого не произойдет, нельзя сказать, что Европа ничего не сделает.

При этом Макрон подчеркнул, что США являются «надежным союзником» и очень поддерживают Украину с момента полномасштабного вторжения России.

Вопрос снятия санкций

После переговоров в Саудовской Аравии США и Украина заявили, что сторонам удалось согласовать перемирие на Черном море. Однако Россия заявила, что пойдет на это только после снятия части санкций.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита согласились, что санкции с России снимать еще рано.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после завершения саммита заявил, что «сейчас не время для снятия санкций, а совсем наоборот».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Великобритании и Францию за их поддержку, и подчеркнул, что никакие санкции не должны быть отменены, пока Россия не прекратит войну.

Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц также выступил против смягчения антироссийских санкций. По итогам саммита в Париже он заявил, что отмена санкций против России в настоящее время будет «серьезной ошибкой».

По его словам, «нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир».

«К сожалению, мы все еще далеки от этого», — добавил Шольц.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании саммита также заявил, что, по его информации, Россия сейчас готовится к новым наступлениям на трех направлениях.

«По данным нашей разведки Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессодержательные дискуссии о фальшивых «условиях», чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель», — сказал Зеленский.

Он также призвал европейских лидеров разработать конкретный общий план развертывания сил стран-партнеров в Украине.

«Нам нужен один четкий план, на который мы все согласимся и который начнем претворять в жизнь на основе тех вариантов, которые уже были обсуждены с вами и доступны для вас», — предложил он.