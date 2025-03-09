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CBS News: Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться

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Врач сидит за компьютером в кабинете
Врач работает за компьютером. Иллюстративное фото: Chesnot/Getty Images

В Соединенных Штатах Америки все сотрудники Министерства здравоохранения и социальных служб получили предложение об увольнении за денежную компенсацию, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

Как передает телеканал, ссылаясь на собственный источник, в пятницу, 7 марта, все сотрудники Минздрава США получили уведомление о возможности уйти в отставку в обмен " поощрительное пособие по добровольному увольнению" в размере 25 000 долларов (12,2 млн тенге). Решение нужно принять до 14 марта.

"Пятничное предложение является частью усилий администрации Трампа по сокращению численности федеральной рабочей силы и сокращению бюджета правительства посредством массовых увольнений и финансовых сокращений. Этот процесс в основном осуществлялся через Департамент эффективности правительства Белого дома, или DOGE, возглавляемый миллиардером Илоном Маском", – говорится в материале телеканала.

Отмечается, что с января в США работы лишились больше 62 тысяч сотрудников федеральных агентств. Это самый высокий уровень увольнений с июля 2020 года.

По данным телеканала, в Министерстве здравоохранения и социальных служб США работают более 80 000 человек, оно курирует деятельность нескольких крупных учреждений здравоохранения, включая Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Национальные институты здравоохранения и Центры услуг Medicare и Medicaid.

"Тысячи работников, находившихся на испытательном сроке в Минздраве, уже были проинформированы в прошлом месяце о том, что их уволят", - отмечает телеканал.

Авторы материала отмечают, что пока непонятно, как массовые увольнения сотрудников скажутся на работе Минздрава, поскольку недавно страна столкнулась с вспышкой птичьего гриппа и вспышкой кори.

Напомним, ранее появилась информация, что госсекретарь США Марко Рубио разругался с Илоном Маском из-за призывов Маска к массовым увольнениям в Госдепартаменте, который возглавляет Рубио. Эти слухи прокомментировал сам Трамп.

Добавим также, ранее СМИ писали, что Трамп созвал министров, где заявил, что решающее слово в вопросах кадровой политики имеют руководители федеральных агентств, а не глава DOGE Илон Маск.

По словам Трампа, Маск может лишь давать рекомендации по кадровым вопросам главам ведомств, а финальные решения остаются за ними. При этом на этой встрече присутствовал и сам Илон Маск.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226651-cbs-news-minzdrav-ssha-predlozhil-vsem-sotrudnikam-uvolitsya/